Vecinos exigen a Telmex atender reportes, llevan 12 días sin servicio

Algunos usuarios de Telmex de la colonia Unidad del Bosque y Rafael Hernández Ochoa, fraccionamientos colindantes; en Xalapa, denunciaron que desde hace 12 días no cuentan con línea telefónica ni internet.



Los afectados explicaron que luego de los aguaceros que se registraron en días pasados, las líneas telefónicas se vieron dañadas y a pesar de que han realizado reiterados reportes ante la empresa, los técnicos no han acudido a hacer las correspondientes reparaciones.



Señalaron que desde el miércoles 12 de mayo se quedaron sin el servicio; sin embargo, la empresa no ha respondido por estas fallas y no da posible fecha para la reparación.



“Ya hice varios reportes, ya marqué y me dijeron que vendrían hace 8 días, pero no vinieron, seguimos sin línea y sin que la empresa responda, ya las operadoras hasta se molestan y dicen que es cuestión de los técnicos, o sea no hay quien dé la cara, pero eso sí hay que pagar puntualitos el recibo sino te lo cortan”, indicó Rosalía Hernández, una de las vecinas afectadas de la Unidad del Bosque.



Por ello, urgieron a la empresa a responder por un servicio que de manera puntual se paga y que, a pesar de estas fallas, no aplica ningún tipo de descuento para estos días que los vecinos se quedaron sin la posibilidad de disponer de los servicios.



“Queremos que vengan porque siempre es lo mismo con Telmex, se descompone el internet o la línea y tardan para venir, y ya tenemos que pagar la mensualidad, yo me pregunto si nos van a descontar tantos días sin el servicio”, comentó Marcela Ruiz, otra habitante de la colonia Rafael Hernández Ochoa.