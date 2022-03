Vecinos exponen que actual administración de Xalapa desatiende parque

Buenos días:Quisiera compartir con ustedes la problemática que se presenta en el parque ubicado en Paseo de las Palmas, en el tramo entre la avenida Orizaba y la calle de Tuxpan.Las autoridades municipales de la administración pasada invirtieron en la remodelación del mismo, dando como resultado un espacio digno para esparcimiento.Dentro del diseño contemplaron una fuente y se ubicó un popostero para el manejo de los desechos de los muchos perros que se pasean diariamente.Lamentablemente, desde que tomó posesión la nueva administración, esta área verde se ha visto desatendida, como puede apreciarse en las imágenes adjuntas, la fuente está sucia y no se ha encendido en todo este tiempo, así como el popostero se ha convertido en un basurero.Cabe señalar que algunos vecinos se hicieron responsables por el mantenimiento del popostero con el compromiso del municipio de proporcionar bolsas de basura, así como lo necesario para el tratamiento de las heces, cosa a la que al parecer la nueva administración no está dando seguimiento.Ojalá que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y, si no pueden tomar medidas para evitar que la gente sin cultura y civismo continúe depositando basura en donde no deben, al menos que Limpia Pública o Parques y Jardines mantenga limpia esa área.Agradezco la publicación del presente.Vecina del Fraccionamiento Veracruz.