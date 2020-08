Vecinos rechazan construcción de obra en parque de la colonia Emiliano Zapata, en Xalapa

Vecinos de la colonia Emiliano Zapata del municipio de Xalapa, señalaron la prohibición del uso del parque conocido como "La Loma", ubicado sobre Circuito Presidentes, esquina con Camino Antiguo a Coatepec, ya que se les ha informado, la posible construcción de un cuartel para la Guardia Nacional.



Manifestaron que uniformados en cuatrimotos y personal que ya labora para esta obra, les limitaron la entrada con cintas y les dieron a conocer que dicho lugar se estaba adecuando para la construcción de un inmueble.



"En ese parque van a pasear a perritos y tiene un área de recreación para niños, resulta que hoy que fui lo cerraron de ambas entradas, y los policías están diciendo que van a hacer un cuartel, no me comentaron bien, solo me dijeron que harían un cuartel", expresaron.



Indicaron que no es la primera vez que se pretende realizar una obra en dicho lugar, por lo que, en esas ocasiones, recurrieron a firmas de todos los vecinos para frenar la construcción de lo que se pretendía hacer, en este caso, un ciclo pista.



"Ahorita creo que están aprovechando por lo del COVID-19 que casi no asiste gente y están cerrando. Esto es para un bien común. Sabemos que estamos en confinamiento, pero estamos preocupados porque se está aprovechando este tiempo para que la gente no se entere".



Por ello, solicitaron a las autoridades estatales frene este proyecto para que los vecinos y visitantes continúen haciendo uso de este espacio, pues desde hace años, se han organizado para darle mantenimiento.



Además, comentaron, que es el único lugar donde se realizan campañas de reforestación, talleres de recreación ambiental y diversas actividades de integración comunitaria.