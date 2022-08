Vecinos reportan robos y abuso por parte de la CFE, en Xalapa

Señor director de este prestigiado medio de comunicación Al Calor Político, solicitamos se nos apoye publicado la siguiente información.Somos vecinos de las colonias Zaragoza y el Triunfo ejido sumidero, de Xalapa y por este medio pedimos dar a conocer los abusos que hemos recibido por parte de la CFE, ya que personal de esa dependencia, junto con la policía del Estado, acude a nuestras estas colonias para desconectar y robar nuestro cable, ya que no contamos con red de energía eléctrica.Lo más lamentable de esta situación es que algunos tenemos familiares que necesitan insulina o algunos medicamentos que requieren refrigeración y, al no tener dónde refrigerarlos, se echan a perder. Por lo quese teme una desgracia que lamentar.El día 19 de agosto nuevamente acudieron camionetas de la CFE a cortar y robar nuestro cable, junto con elementos de la SSP. Las acciones las justifican ellos diciendo que debemos pagar una multa de más de 3000 pesos por familia y que lo debemos pagar de ya.Sin embargo, no muestran documento alguno firmado del área de jurídico de la CFE, ni de ningún otro tipo; tampoco dan recibo del dinero que reciben a quienes pagan la supuesta multa, por eso es importante dar a conocer a las autoridades la triste situación que estamos viviendo en estas colonias.Cuando fue época de campaña prometieron apoyarnos a meter dicho servicio y hoy se hacen de la vista gorda. No nos negamos a pagar la multa pero sí pedimos que se nos informe o se nos entregue un documento de recibo oficial, pedimos que si pagamos nos sigan dando el servicio ya que del dicho que versa “primero los pobres”, la CFE hace todo lo contrario.Tenemos el caso de un vecino que hizo su solicitud y le otorgaron el nro. de folio j0204117329 desde hace más de 5 meses y, a pesar de estar a escasos 15 metros del poste, hasta el día de hoy le han negado el servicio argumentando que existe un adeudo en la colonia vecina y que mientras no paguen no le darán el servicio.Pedimos la intervención de sr gobernador Cuitláhuac García y el alcalde Ricardo Ahued para que nos den pronta solución y que paren de manera inmediata ese tipo de violaciones a los derechos humanos.Dicha situación se ha visto también en algunas otras colonias de Xalapa.Agradecemos su atención.