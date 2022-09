Vecinos responden a propuesta para resolver tráfico en Avenida de la República

Agradecemos a AlCalorPolitico.com el espacio otorgado para las siguientes aclaraciones:Vecinos que sí vivimos en Avenida de la República enviamos el presente para responder a la solicitud de un ciudadano, enviada AlCalorPolitico.com”, sobre proponer un cambio en la circulación en Avenida de la República, desde la esquina de Leyes de Reforma hasta la calle de Federalismo de la colonia Constituyentes, en Xalapa.La Avenida comenzó a funcionar en un solo sentido, entre otras cosas, por las constantes inundaciones de la calle en temporada de lluvias, el cierre arbitrario de calles aledañas como Avellana y la apertura en ese entonces del Fraccionamiento “Los Cántaros” con dos accesos únicamente, lo cual conflictuaba el tráfico en doble sentido.Por lo que en conjunto con Autoridades Municipales y de Tránsito del Estado se resolvió organizar un circuito con la calle Constituyentes de 1857 que actualmente ayuda al desfogue del tráfico diario de forma ordenada, ya que la Avenida de la República (entre Leyes de Reforma y Heriberto Jara) solo cuenta con un carril en funcionamiento ya que el otro carril en desnivel nunca fue habilitado por las condiciones del terreno, por lo que no se considera como “Avenida”, y hasta ahora ha funcionado adecuadamente la distribución en un solo sentido.Y aclarar que la Avenida en el tramo de Leyes de Reforma a Heriberto Jara no se ocupa como estacionamiento en ambos sentidos, ya que no es posible debido al desnivel que existe entre un carril y otro.Precisamente porque nuestra ciudad no cuenta con la adecuada infraestructura urbana, es que el H. Ayuntamiento está trabajando en lograr mejorarla, por lo que a la fecha los trabajos que se realizan en zonas aledañas afectan la circulación no solo en esta zona sino en toda la ciudad; sin embargo, cuando estos trabajos sean concluidos la Avenida seguirá funcionando de manera eficiente y rápida en un solo sentido.Muchas gracias.AtentamenteVecinos Avenida de la República.