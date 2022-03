Vecinos se manifiestan para exigir reconexión de energía eléctrica, en Coatzacoalcos

Vecinos de la colonia Progreso y Paz, en Coatzacoalcos, bloquearon la avenida Juan Osorio López a la altura de la Nueva Obrera durante el mediodía de este martes; demandan la energía eléctrica que les fue suspendida desde hace un mes.Los afectados expusieron que llevan semanas recibiendo luz de forma intermitente y, aunque han efectuado los reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta el momento no han tenido respuesta.“Tenemos días reportando desde la Juan Osorio, ya se nos quemó una computadora, un refri, una tele, no es justo que le marquemos a CFE y no nos atiendan; el internet ahorita es necesario, ya es justo que nos atiendan, ya vino una camioneta y solo dio la vuelta, que vendrían en la noche y ya no llegaron”, declaró una de las inconformes.Los manifestantes explicaron que por la falta del servicio muchos alimentos perdieron vigencia y ya no pueden ingerirse, además de los daños en sus aparatos e instalaciones eléctricas.Son en su mayoría mujeres quienes salieron a la avenida principal de la zona sur de la ciudad para bloquear el paso vehicular, lo que dejó horas un caos vial por varias horas.Finalmente, personal de la Secretaría de Gobernación arribó al lugar para dialogar con los vecinos y solicitar abrieran la calle.“Aquí voy a estar para ese tema en lo que me responde el área correspondiente de CFE y vienen a atender, pero nosotros del área de gobernación y de parte del alcalde aquí estaremos con ustedes para ser su enlace. Ya hablamos, pasamos el número de reporte para que vengan pronto y arreglar a la brevedad posible”, dijo José Luis López Cabañas, funcionario municipal.