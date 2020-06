Luego de la explosión que se registró el pasado lunes 30 de marzo de 2020, a las 2.30 am, con la conflagración de dos tanques de 47 mil litros cada uno, vecinos del Fraccionamiento Linda Vista siguen insistiendo ante diversas autoridades que sea retirada la planta Gas de Xalapa, ubicada en la carretera Xalapa–Veracruz No. 338, de la colonia Pedregal de las Ánimas.En un oficio dirigido a la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, el día primero de abril del 2020, Jenny Marlene Díaz Rivera, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Civil “Vista Linda Vecinal”, expresa su temor y el de todos los vecinos por el hecho que de que aún encuentre en funciones la planta de Gas de Xalapa, después de los acontecimientos ocurridos durante la madrugada del 30 de marzo.La señora Díaz Rivera, especificando que con personalidad jurídica y facultades, ante Notario Público, para representar a los vecinos de esta zona habitacional, ubicada en la calle Veracruz, del Fraccionamiento Rubí Ánimas, se refiere al riesgo que enfrentaron durante esa explosión de casi cien mil litros de combustible.Señala pormenores de los momentos de angustia que vivieron, de la evacuación que realizaron, a pesar del riesgo que representaba y lamentó que la empresa no realizara ningún contacto con los vecinos, “ya que emocionalmente muchos de los que aquí habitan se encuentran afectados, ya siendo diagnosticados con trastornos postraumáticos graves”.Piden la suspensión inmediata de las actividades dentro de la gasera y que sea removida del lugar. En tanto eso sucede, solicitan un dictamen técnico confiable que señala que no hay riesgo de una nueva explosión y que se establezcan rutas de evacuación y de seguridad adecuadas, con planes de emergencia avalados por Protección Civil.En otra misiva, con fecha del 3 de abril del 2020, enviada al secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García —cuyas oficinas se encuentran enfrente de la citada gasera—, la señora Jenny Marlene Díaz Rivera le pide al titular de la SEV “contar con su apoyo, para pronunciarse ante el riesgo latente que significaría una catástrofe de mayor magnitud”.“No omito mencionar que en esta ocasión el siniestro se presentó en horas no laborales para usted y su personal; sin embargo, es pertinente mencionar que la gasera opera indistintamente en cualquier horario del día, siendo entonces un riesgo no sólo para el recurso humano, sino para las instalaciones y toda la información sensible resguardada dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz, sus bodegas y servidores computacionales”.“Solicitamos se una a nuestras peticiones: 1. Queden suspendidas de manera inmediata las actividades dentro de la gasera, ya que con normalidad siguen laborando y no ha habido algún dictamen técnico que indique que el riesgo de una nueva explosión no ocurra nunca más. 2. Que dicha gasera sea removida del lugar y reinstalada en una zona de menor riesgo para los transeúntes, vecinos, empleados y locatarios cercanos al lugar”, asevera.Los vecinos de este fraccionamiento enviaron un oficio más a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, en donde le exponen la misma situación y le piden su intervención para resguardar la integridad de las personas que habitan en este lugar.