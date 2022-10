Vecinos urgen rehabilitación de la calle Cedros, en Xalapa

Vía CorreoBuenas tardes:Sr. Director de prestigiado periódico AlCalorPolítico.Com, le agradeceremos nos brinde apoyo para la publicación de la siguiente nota:Debido a las condiciones actuales de lluvia y por festividades de la iglesia San Judas Tadeo, la avenida principal fue bloqueada por completo sin tomar en cuenta vías alternas las cuales en esta zona de Xalapa no existen. Por años, la calle cedros de la colonia arboledas del Tronconal ha sido la única calle que ha dado paso a otras, la cual está en pésimas condiciones y sin banquetas ni guarniciones.Por lo anterior, se ha solicitado al H. ayuntamiento de Xalapa, (Obras Públicas, CMAS) su rehabilitación.En esta y otras administraciones se ha insistido con la reparación y pavimentación de la calle y hasta el momento no se ha tenido respuesta. La calle es intransitable, como se muestra en las fotos.Hacemos un atento llamado al Sr. Ricardo Ahued, alcalde de Xalapa, a Protección Civil y la Dirección de Tránsito del Estado, que no hacen presencia para dar orden y sentido a la vialidad ya que todo el transporte de esta zona pasa por esta vialidad. Es lamentable esta situación y es urgente la intervención de las autoridades para que se den una vuelta por aquí.Atentamente: vecinos de la calle Cedros.