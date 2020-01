Vecinos y familiares frustran secuestro de joven de congregación de Nogales

Un joven, vecino de la congregación El Encinar, fue baleado al oponerse a ser secuestrado por hombres armados que irrumpieron durante la madrugada a su domicilio para llevárselo a punta de pistola; en el forcejeo, el joven fue herido en una mano. Vecinos y familiares al apoyarlo hicieron huir a los secuestradores.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando la familia del agraviado descansaba en su domicilio particular ubicado en la congregación El Encinar, perteneciente al municipio de Nogales. Hasta ahí irrumpieron hombres armados para someter a quien se identificó como José “N”, de 24 años de edad.



De acuerdo al reporte médico, el joven sufrió una herida de proyectil de arma de fuego en la mano izquierda, misma que ingresó y salió y que podría traerle consecuencias motrices, aunque su estado de salud fue reportado como fuera de peligro.



Por los hechos se registró la movilización de corporaciones preventivas en las inmediaciones de la comunidad y sus límites con el municipio de Nogales, pero sin lograr detener a los responsables, quienes lograron evadir la acción de las autoridades.



Según se dijo, los delincuentes ingresaron a la vivienda forzando la chapa de acceso y se dirigieron hasta la habitación del joven, pero ante el forcejeo y detonación del arma de fuego, la familia alertó a los vecinos, quienes de inmediato se movilizaron impidiendo el secuestro.



Los delincuentes, al verse superados en número, decidieron escapar a bordo de una camioneta con dos hombres más que aguardaban a 10 metros de distancia. En minutos, arribaron patrulleros al lugar pero al no contar con características específicas de los vehículos, no fue posible su localización ni detención.