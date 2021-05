Veda electoral no impide ejecutar obra pública: OPLE

Los Ayuntamientos del Estado no están impedidos ni deben suspender la ejecución de proyectos y acciones en sus respectivos municipios durante la etapa de campañas electorales, aunque deberán observar los lineamientos y criterios aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como evitar su difusión en medios de comunicación y la inauguración de las obras.



De esta manera respondió el Organismo Público Local Electoral (OPLE) al secretario de la Alcaldía de Jilotepec, Édgar de los Santos Morales y al director de Obras Públicas de Huayacocotla, Miguel Ángel Cuellar Reyes, quienes preguntaron si era posible la realización de infraestructura durante el periodo de veda electoral.



“La respuesta a la consulta formulada es que no existe impedimento para realizar la actividad referida; no obstante, en tal actividad, el Ayuntamiento en cuestión deberá considerar los mecanismos y criterios aprobados por el INE mediante acuerdo INE/CG695/2020, que hacen referencia a los criterios para la aplicación de programas sociales durante el proceso electoral, mismos que en forma alguna implican reglamentar en materia de programas sociales”, refiere el acuerdo en relación con el primer funcionario.



El organismo electoral del Estado reiteró que dichos entes municipales pueden realizar cualquier obra en cualquier momento de su gestión que esté incluida en sus programas sociales, siempre y cuando observe la normativa vigente referente a las campañas políticas, para garantizar los principios de equidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos.



“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, refiriendo que las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”, se precisó en la contestación.



Adicionalmente, estableció que sí se podrán conformar los comités de contraloría durante la veda electoral; pero el Ayuntamiento deberá considerar los mecanismos y criterios aprobados por el INE para llevar a cabo tal actividad.



Por otro lado, el OPLE dio luz verde a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), de Coatzacoalcos, para seguir aplicando programas para abatir el rezago en el adeudo de las cuentas de los usuarios.



Al responder a la consulta formulada en ese sentido por su director general, Jaime Enrique Martínez Webb, precisó que al “ser un organismo autónomo que no recibe recursos por parte del municipio o el Estado, de un análisis integral a la materia de la información que se pretende difundir y a la propia naturaleza de la institución, es que se desprende que la misma no violenta el principio de equidad, pues se trata de información institucional”.