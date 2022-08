Vehículos de los Bomberos de Xalapa tienen casi un año sin mantenimiento adecuado

Aunque aseveró que sí revisan sus unidades cuando urge, el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández, reveló que tienen casi un año sin darles el mantenimiento mecánico adecuado, esto por la falta de recursos."Los carros tienen casi un año que no se les ha hecho afinación, nada más van siendo detallitos que nos salen y otra situaciones y con la pandemia de COVID-19 nos pegó a todos", mencionó en entrevista.Descartó que esta falta de mantenimiento pueda provocar accidentes con las unidades y poner en riesgo a los propios elementos o a la sociedad, ya que insistió que son revisadas periódicamente."O sea, no tienen el mantenimiento que se les debe dar como las afinaciones, cambios, pero cualquier sonido o algo que sea está el mecánico que tenemos, que nos trabaja a nosotros y que es muy altruista, que nos espera hasta que tengamos dinero", añadió.Acosta Hernández añadió que cada seis meses esta persona revisa los frenos, haga falta o no, y si hay que hacerle cambios lo hace aunque la institución no tenga el recurso para pagarle al momento."Los carros lo preventivo lo tienen, ya cuando es correctivo le pensamos porque luego hay algunos que sí son algo caros", expuso el titular de los Bomberos de Xalapa al enumerar que diariamente atienden hasta 15 servicios en la Capital veracruzana."Una estadística diaria no pudiera decir porque hay días que tenemos uno o dos, pero hay días que tienes 10 y 15. Entonces varía, una estadística mensual, estamos cubriendo hasta 400 servicios", enumeró y expuso que esto, aunado al pago del salario a 18 bomberos, les genera una presión económica."Tenemos que pagar el sueldo de 18 personas (...) Los bomberos que les paga el patronato ganan 2 mil 300 pesos quincenal, y otros que están como becarios que les pagan 2 mil pesos, se les da para los camiones, tenemos apoyos", detalló José Luis Acosta.Pese a esta falta de dinero, señaló que tampoco pueden prescindir de este personal, porque atenderían a Xalapa apenas con 16 elementos. "Si con 43 que somos no nos damos abasto, imagínense con la mitad", concluyó.