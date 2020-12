El regidor tercero del Ayuntamiento de Xalapa, comisionado en Tránsito, Vialidad y Movilidad Urbana, Rafael Pérez Sánchez, consideró que la llegada de servicios de taxi por medio de aplicaciones no sería viable para la ciudad en cuanto a movilidad.



Mencionó que, platicando con taxistas, refirió que éstos están en contra de que servicios como Uber lleguen a la Capital o que operen de manera irregular y clandestina, como lo están haciendo ya algunas empresas por medio de aplicaciones.



"No sería conveniente meterle más vehículos o más parque vehicular a nuestra ciudad. Tenemos demasiadas concesiones aquí en Xalapa, tenemos más de 10 mil que circulan en nuestra ciudad, si no es que le estamos llegando casi a las 15 mil. Tendría que analizarse el punto de que llegue este servicio porque ya tenemos una alta contaminación", comentó.



También, expuso que Tránsito del Estado y Transporte Público podrían considerar concesiones especiales para que los taxistas que ya operan en la zona puedan dar el servicio de Uber.



"Hay unas concesiones especiales para circular como Uber, hacer un cambio y que el transporte que hay circule (en esta modalidad) y no meter más vehículos y darle la oportunidad a los taxis que operen de esa manera".



Comentó que tener este tipo de competencia en Xalapa perjudicaría un poco pero ayudaría a que el transporte que se brinda mejore en sus condiciones y servicio.