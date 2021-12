Ven represalia del Alcalde en falta de recolección de basura, en Medellín de Bravo

Este jueves por la noche, habitantes medellinenses, principalmente de los circuitos del Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, se reunieron para manifestar su inconformidad contra el alcalde Hipólito Deschamps Espino Barros, a quien reclamaron su falta de interés por los problemas del municipio.Expusieron que va casi una semana de que Limpia Pública no va recoger la basura en Lagos de Puente Moreno, lo que ha provocado que se acumulen montañas de desechos, generando un problema de salubridad.“Si es desquite porque no ganó, gracias a Dios que no ganó y que ya se va. La verdad, no se vale que porque yo perdí, friéguense”, manifestó adulto mayor afectado, haciendo referencia a la derrota de Hipólito Deschamps en las pasadas elección cuando contendió por la diputación.Otra vecina criticó que el Alcalde de Medellín ande metido en la política estatal cuando no ve por los intereses de su propio pueblo.“Que deje de pedir por la libertad de Tito (Delfín) y que venga a pedir por la salud de nosotros, que recojan la basura”, agregó otra afectada.“La misma problemática de todo el fraccionamiento, los cerros de basura la calles llenas de gusanos. Los niños sin poder salir al parque porque el olor es insoportable”, reclamó otra de las habitantes inconformes con la situación.Los medellinenses no dudaron el reprochar y mostrar el rechazo a la política que Deschamps ha hecho en el municipio, ya que aseguraron es una persona indolente ante las peticiones de ayuda, aseguraron que han solicitado apoyo para que se lleven la basura, pero han sido ignorados.Recordaron que Espino Barros estuvo realizando cursos a presidentes municipales de otros estados, sobre cómo se administra un municipio, lo que en su momento presumió por sus redes sociales y que no cuente con la calidad moral de enfrentar sus propios problemas en su administración.