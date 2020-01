Ven riesgo “muy grande” de militarizar funciones de la Marina Mercante

El secretario del Trabajo de la Orden de Capitanes y Pilotos Navales, Antonio Rodríguez Fritz, señaló que aunque se ha frenado la intención de militarizar la industria de la Marina Mercante, estarán pendientes de que los legisladores no intenten volver a impulsar esta reforma.



El empresario aseguró que la seguridad por parte del Ejército y la Marina en las instalaciones portuarias es funcional, pero están en contra de que estas dependencias pretendan manejar el comercio, transporte y manejo de mercancías que actualmente realiza la Marina Mercante.



“Sería lo mismo que decir que mañana se militariza toda la educación de los licenciados o de los doctores. Son profesiones netamente civiles que no tienen nada que ver con la educación castrense”, mencionó.



Reiteró que la militarización de actividades debe permanecer en manos de civiles, pues es un grave error y aseguró que estas medidas ya han sido implementadas en otros países con resultados fallidos.



“Tenemos varios ejemplos de países que lo han hecho todos en época de dictadura, todos con violación de Derechos Humanos, con una serie de crímenes. Podemos hablar desde Bolivia, que es el ejemplo más fresco que tenemos pero ha pasado lo mismo en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Chile, donde vimos cómo se utiliza a las fuerzas armadas, aquellas que se quedaron con empresas productivas del Estado, cómo utilizan ese dinero incluso para reprimir al mismo pueblo”, alertó.



Rodríguez Fritz indicó que mantienen diálogo platicando con Senadores y diputados para dejar en claro que no se puede militarizar la industria productiva del país porque es un "riesgo muy grande".