Vendedora de dulces denuncia abusos de autoridades de Mendoza

Por considerar que se está cometiendo una injusticia en su contra, la señora Francisca Maldonado, vendedora de dulces en la calle de la Industria, acudió al Palacio Municipal de Ciudad Mendoza para quejarse con el alcalde Héctor Rodríguez, pero no fue recibida.La afectada explicó que el pasado lunes acudió a solicitar una cita con el edil para exponerle su caso, pues está segura que no sabe de la situación que le afecta.“Es una injusticia, después de que he trabajado ahí 40 años, entra la nueva coordinadora y me quieren reducir mi puesto y con amenazas, porque me dice que si no recorto mi puesto, el Ayuntamiento y los comités le van a clausurar”, apuntó.La afectada cuestionó cómo es posible que le quieran reducir el lugar que ha trabajado por tanto tiempo mientras Comercio sigue dando permiso a más vendedores para que se instalen, además de que algunos abusan, pues no dejan ni pasar a la gente.Agregó que ella es adulta mayor, hipertensa y diabética, por lo que quiso acudir con el alcalde para exponerle esta injusticia.Sin embargo, cuando llegó minutos antes de las 11 horas para pasar, se encontró con que el palacio municipal estaba cerrado y le dijeron que el presidente municipal no recibiría ese día porque había un evento y estaba ocupado, por lo que la vendedora se retiró del palacio.