Vendedores abusaron de permiso; Ayuntamiento de Xalapa los insta a no invadir calles

Al reiterar que no tienen permitido vender sus productos en los alrededores de la plazuela de El Carbón, la Calle Abasolo y sobre la calle Clavijero, el subdirector de Comercio, Oshman Seth Escudero Ramírez, indicó que intentarán "contener" el perímetro permitido para esta actividad en la vía pública, sin descartar que se use la fuerza pública para evitar que invadan la circulación peatonal y vehicular.Expuso además que agotarán todas las notificaciones hacia los comerciantes de la Plaza Clavijero, quienes son los que comúnmente ocupan las banquetas de estas vías y la calle Guadalupe Victoria, en el centro de la ciudad, para que desistan de colocar toldos y otros locales improvisados sin autorización."Nuestra labor ahorita es contener y dialogar. En caso de que se llegue a agotar el diálogo, la contención. Si fuera necesario (pedir) el respaldo de Seguridad Pública. Insisto, en un ánimo nada más de evitar cualquier altercado, no en un ánimo de represión", precisó.Y es que recordó que con el objetivo de reactivar su economía, se les permitió llevar a cabo la Feria del Juguete en Xallitic pero los vendedores, aprovechando ese permiso, están colocándose en lugares aledaños sin que se les haya dado luz verde para ello."Se les permite el comercio en Xallitic; sin embargo, no lo ocupan y ahora están amparándose en ese supuesto permiso para tomar algunos otros espacios como son (la calle) Abasolo y Plazuela del Carbón. Nosotros estamos tratando de contener, no buscamos la confrontación. Este Gobierno Municipal está buscando agotar todas las instancias de diálogo primeramente, antes de iniciar alguna acción", puntualizó.Escudero Ramírez acotó que una vez se agote todas las acciones de diálogo, se procederá a notificar y desalojarlos de la zona utilizada ilegalmente."Me refiero específicamente a los lugares que han salido frente a Plaza Clavijero. Eso no está permitido. También es importante mencionar que los toldos que pusieron tampoco está permitidos instalarlos", precisó.Al ser cuestionado sobre el anuncio que hizo el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, de que procederían a denunciarlos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por invadir la vía pública, expuso que ese procedimiento lo tendría que realizar el área a su cargo junto con la Dirección de Desarrollo Urbano."Hace más o menos dos semanas se hizo un intento de notificación a lo que los comerciantes hicieron una especie de repliegue y rechazaron. Vamos a seguir intentando la notificación y vamos a agotar las instancias legales para llevar a cabo la notificación en términos normativos", reiteró.El funcionario municipal aclaró que los vendedores que están incurriendo en esta ilegalidad no estarían en peligro de perder su permiso como locatarios de la plaza, pues indicó que mientras estén al corriente con el pago de sus contribuciones, conservarían sus locales.Oshman Seth Escudero Ramírez también precisó que los vendedores del mercado Jáuregui que están instalando toldos en la calle Altamirano, entre las calles Revolución y Lucio, tampoco cuentan con autorización."Algunos liderazgos de los mercados aprovechan esta coyuntura para vender en vía pública, estamos sentando diálogo y buscando un acercamiento con ellos para evitar que salgan, ellos ya tienen a lo largo de los años beneficios ahí dentro de ese mercado, que no se aprovechen de la vía pública, no se vale", externó una vez más.