Vendedores de parques de Xalapa seguirán sin laborar por cuarentena, aclara Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, informó que por acuerdo del Consejo para Definir Protocolos de Sanidad y Seguridad, algunos establecimientos podrán reabrir a la “nueva normalidad”.



No obstante, enfatizó que el comercio informal que operaba en Los Lagos, parque Juárez y Tecajetes, aún permanecerán a la espera de poder vender nuevamente.



"Ayer hubo una reunión con el Consejo que se instituyó por Cabildo, es un consejo para la reactivación responsable y ordenada. Este Consejo determinó lo que serían las tres erres: una reactivación regulada y responsable".



Explicó que hay reglas establecidas por el sector salud. Además, dijo, aún la ciudad está en semáforo rojo, por lo que pidió a la población no olvidar la pandemia.



"Desafortunadamente pareciera que ya volvimos a la normalidad y no es así. Hay actividades que el sector salud sí establece el desarrollarse, las actividades esenciales, alimentos, construcción y minería, por supuesto transporte. Los otros sectores no son esenciales. El Gobierno Federal dijo que los hoteles pueden abrir siempre y cuando sea con un 25 por ciento de ocupación, igual ocurre en el caso de restaurantes, también se les pide que activen sus instalaciones pero cumpliendo con la debida distancia".