Vendedores del parque Juárez de Xalapa perdieron su mercancía por pandemia

Algunos vendedores del Parque Juárez en Xalapa acudieron este martes a limpiar sus puestos que permanecen cerrados desde marzo pasado por la pandemia de COVID-19.



Con la vigilancia del personal del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC) y la Policía Municipal, los comerciantes aseguraron que en dicho lugar hay fauna nociva y mercancía que ya no pudieron retirar antes del cierre del parque.



Al reabrir sus casetas, se encontraron con pérdidas totales de los productos que ofrecían de manera diaria.



"La poca mercancía que se haya rescatado se echó a la basura porque yo lo tengo en la casa pero de qué me sirve, la tengo guardada, pensando en que íbamos a salir rápido de esto. Ahorita queremos limpiar", dijo Margarita Alonso, una de las vendedoras.



Cabe recordar que en abril fueron cerrados los accesos a este parque, ya que el Ayuntamiento lo determinó como posible foco de infección ante la pandemia.



Los vendedores manifestaron que hasta el momento no tienen fecha de apertura y mientras tanto, siguen sobreviviendo con ayuda de familiares.