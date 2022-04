Vendedores junto al Hospital de Río Blanco piden que no se quiten casetas

Vendedores de la zona del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB) pidieron al alcalde Ricardo García Pérez que no quite las casetas de ese lugar, pues es lo único que los protege ante las inclemencias del clima.La señora Jacqueline Cisneros Sánchez, quien tiene su caseta a un costado del nosocomio, indicó que no se pueden quedar sin caseta porque en su caso vende alimentos y éstos quedarían expuestos al sol, e incluso el martes que hubo viento ni siquiera abrió para evitar que los alimentos que vende se contaminaran por el polvo.Comentó que actualmente tiene 52 años pero llegó a ese lugar a vender desde que era una niña y ahora le dicen que tiene que quitar su caseta.Mencionó que ya acudió a buscar al Director de Comercio pero también promovió un amparo para que no le quiten su caseta.“Todos tenemos necesidad, todos tenemos hambre. Yo soy discapacitada porque no tengo un riñón y soy diabética pero no pido nada por mi discapacidad, no quiero que me den una despensa o un apoyo, yo sólo quiero que me dejen trabajar”, dijo.Comentó que su hija también vende en el lugar, ella tiene un puesto de jabón de baño y accesorios de higiene personal que les piden a los pacientes del HRRB.Insistieron en que están ubicadas en un lugar en donde no estorban, por lo que le piden al Alcalde que piense bien sus decisiones.Cabe mencionar que personal del HRRB informó que el espacio en donde están ubicadas las casetas corresponde a área verde del nosocomio, por lo que serán quitadas, además de que también se retirará a los taxistas, porque hacen sitio en la zona de ambulancias.