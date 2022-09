Vengan a vivir fiestas patrias a Veracruz-Boca del Río, dicen Hoteleros

Las expectativas turísticas para este “puente” por el 15 de septiembre son reservadas, pero los empresarios hoteleros de Veracruz-Boca del Río esperan llegar al 70 por ciento de ocupación promedio, tomando como referencia los anteriores fines de semana largos.Aunque todavía no existen reservaciones para estas fechas, esperan que al juntarse con el fin de semana genere interés para viajar a disfrutar de las fiestas patrias a Veracruz, dijo el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois.“La expectativa que tenemos para este puente del 15 de septiembre es de alrededor de un 70 por ciento promedio, ojalá que lo podamos lograr, esto con base a las ocupaciones que hemos tenido en los puentes que se han dado en este año, en marzo tuvimos el 21 de marzo”, dijo.Comentó que el mes de septiembre es el más complicado en cuanto a ocupación, estadísticamente es el más bajo debido al regreso a clases, sin embargo, de registrarse, significaría un aliento para el sector.Y es que a diferencia de otros años, las fechas patrias empiezan el jueves y los días de asueto se extienden hasta el fin de semana.“Cae en la temporada más complicada para nosotros es septiembre, pero si esperamos que el hecho de que caiga en jueves 15 y 16 viernes porque recordemos que esta fecha no se mueve ayuda a que las personas decidan viajar, que si cae en domingo no se puede y desde el jueves estamos esperando tener ocupación”.Un punto a favor es que este año los gritos ya serán presenciales, por lo cual, es un atractivo importante para los turistas.