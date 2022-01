Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) rechazó esta mañana que el anuncio que hizo Citigroup de vender las carteras de crédito al consumo, medianas empresas, banca patrimonial, infraestructura y la marca Banamex, sea una mala señal de la economía del país.En conferencia de prensa matutina, el titular de Gobernación descartó que el gobierno federal esté interesado en su adquisición.En Palacio Nacional, el secretario manifestó que el gobierno federal será respetuoso de la venta de Banamex, pues destacó que es un derecho que tienen los inversionistas de replantear sus actividades.“Referente a la venta de Citi Banamex, ¿esto puede ser una mala señal del estado de la economía en el país?, se le cuestionó.-No, la economía en el país va bien, en plena recuperación, fue simple y sencillamente el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas.En este caso de replantear sus actividades en el país, su inversión”, dijo.En el salón Tesorería, el secretario señaló que aún no se determina si por esta operación se tendrían que pagar impuestos en el país.“Nosotros somos respetuosos de la decisión que tome no nada más CitiBanamex si no todas las empresas, las que cotizan en bolsa, las del sector financiero y esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos, actividades, tenemos entendido de la marca o del acervo cultural que es de los más importantes del país pueda llevarse a buen termino", explicó.“Nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir, pero seguramente surgirán varios posibles compradores. Citi Banamex es la tercera institución bancaria en el país, en alguna época llegó a ser la primera”.“¿Al gobierno no le interesa?, se le cuestionó.“No, el gobierno está enfocado en los esfuerzos presupuestales ala inversión pública, a la construcción del desarrollo de los grandes proyectos nacionales como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el directo del tren Itsmico, el aeropuerto Felipe Ángeles”, contestó.