Ventas en la FILU 2022 llegó al 50% de ferias anteriores, estiman libreros

Manuel Silva Durán de “La Rayuela”, de Xalapa, señaló que tras la última edición de la Feria del Libro Universitario UV, en el 2019, la afluencia de este año ha disminuido considerablemente y en nivel de ventas ha llegado a sólo el 50 por ciento de lo que ha sido en años anteriores.“Se ve menos, pero la gente ya sabe que la FILU vuelve a tener su presentación y a los clientes les da gusto que vuelva. Yo pienso que la afluencia y ventas ha de estar como en la mitad porque en aquellos tiempos no había ningún riesgo de nada y ahora se contemplan riesgos de salud. Mucha gente le ha dado miedo salir de sus casas y la afluencia ha sido menos”.Sobre la venta dijo que los libros siempre han sido demandados pero que la economía se ha visto afectada, “influyó en los gastos de escuela, inscripciones y uniformes entonces la gente está afectada económicamente. Pero ha habido buena venta en algunos lugares les ha ido muy bien y venden libros que la gente siempre busca”.La pérdida de empleo y el cierre de negocios habrían sido un factor determinante en la economía y la compra de libros, así lo señaló Lourdes Reyes, representante en la FILU de la Editorial El Manual Moderno y de la “Librería Internacional” de Xalapa, “si ha venido bastante gente aunque considero que todos estamos afectados económicamente. Hay mucha afluencia, interés, ánimo pero se nota inmediatamente comparado con las ferias anteriores que el poder adquisitivo ha bajado. Ha ido repercutiendo porque a todos nos afectó, perdieron trabajo, cambiaron de giro, algunos cerraron sus negocios. Entonces es lo que nos ha afectado”.Pese a la afectación económica, Reyes afirmó que es una situación diferente la que viven las editoriales de libros especializados, “la venta es mucho menor definitivamente, a nosotros como editorial especializada en Medicina y Psicología no nada más el público quienes adquieren material sino bibliotecas de universidades. Vienen de Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos y adquieren material. Con los libros técnicos no nos ha ido mal, ya que es lo que buscan los bibliotecarios y no poesía como podría ser el interés del público en general”.Sobre una estadística aproximada de las ventas infirió que es la mitad de lo que se vendió en la última edición de la FILU, pero que el repunte de ventas depende siempre del público. Sin embargo, señaló que la venta de libros especializados no depende del público en general, ya que éstos no buscan con frecuencia los libros técnicos ya que los prefieren electrónicos.Pese a no tener las mismas cifras prepandemia, Reyes dijo esperar un próximo repunte, “espero que el próximo año levante un poquito, creo que las cosas van por buen camino. Ya se tomaron medidas a nivel internacional, entonces todo el mundo está retomando la vida”, concluyó.Editoriales chilenas buscan permanecer en México tras acudir a la FILUPor la parte del país invitado, Chile, Catalina Echeverría editora de la Editorial Universidad de Santiago de Chile (USACH) refirió que fueron invitados de la organización de la feria, asistiendo de su equipo de edición y comercial de la editorial, trayendo a Xalapa libros de otras universidades de Chile y de editoriales independientes chilenas.Sobre el interés de los xalapeños y mexicanos por los libros chilenos, Echeverría comentó, “vemos que hay mucho interés sobre todo en poesía y literatura chilena. También trajimos títulos académicos y han tenido buena recepción y tenemos en la editorial libros infantiles escritos por académicos de la universidad y han tenido buen recibimiento. Es la primera vez que hacemos este esfuerzo de estar aquí y estamos imprimiendo en México de la editorial USACH y queremos aprovechar la oportunidad que venimos ahora para quedarnos”.Acerca de las ventas sobre estos libros extranjeros, la editora aseguró que las ventas han sido buenas, “para una primera visita estamos contentos más que con las ventas con la exposición e interés de los libros chilenos, lo que nos interesa principalmente es vender y dar a conocer el catálogo. Pero lo importante es más que nada la vitrina y que se sepa qué es lo que se está publicando en Chile. Se podría decir que han habido buenas ventas, no hemos hecho el balance pero sí hay interés y al menos todos los días de feria ha habido ventas y eso es bastante bueno para nosotros”.