Ventas en mercado “Miguel Rebolledo” aumentan 60% tras reactivación

Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec, reportaron que luego de la reactivación de varios negocios y espacios como el parque municipal, sus ventas han incrementado hasta en un 60 por ciento.



Estos vendedores aseguraron que, aunque entre semana no hay clientela, debido a que los padres deben de acompañar a sus hijos en las clases por televisión; durante el fin de semana se registra un lleno total en el mercado.



“Los padres no salen, toda la mañana la tienen ocupada. En las mañanas está desierto, ya los fines de semana hay repunte y el mercado lleno el sábado y domingo, con eso recuperamos la semana. Lo del ‘Aprende en casa’ nos afecta en la semana”, señalaron.



Asimismo, informaron que todos los puestos ya se encuentran abiertos, luego de que algunos que no vendían productos esenciales estuvieron cerrados por meses.



Agregaron que usan obligatoriamente el cubrebocas y gel antibacterial para protegerse ellos y a sus clientes, además de que es una exigencia de la Alcaldía.



“Locales todos abiertos ya, se usa el cubrebocas, gel antibacterial, varios ya están haciendo unas bases para que ahí coloquen el gel, para que los clientes lleguen y se lo pongan”, expusieron.