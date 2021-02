Ventas no llegaron ni a 20% en Tlacotalpan durante fiesta de la Candelaria

Los prestadores de servicios turísticos de Tlacotalpan lamentan que las fiestas de la Candelaria este año hayan sido impactadas por la pandemia del COVID-19, porque al término de las fiestas que este año fueron virtuales, las ventas no llegaron ni al 20 por ciento.



Si bien saben que ante el riesgo de contagios era necesario tomar medidas, en cuanto a la situación económica de los comercios que esperan todo un año para la derrama que dejan las principales fiestas patronales de la región, es difícil afrontar las pérdidas.



"Fue muy desagradable enfrentar la realidad. Se entiende esa parte (de la pandemia), comprendemos que fue por el bien de todos, lo aceptamos. Pero de que está muy golpeada la economía, lo está. Hoy se ha perdido, no llegamos ni a un 20 por ciento de la venta normal de un día de la Candelaria en años anteriores", dijo Verónica Cruz Cano, restaurantera de Tlacotalpan.



El último año ha sido complicado para los prestadores de servicios turísticos y no ven un avance ante la situación sanitaria.



Quienes dependen económicamente de este sector, además de enfrentar la crisis por el SARS-CoV-2, también deben sortear y prever por sus ingresos.



"Tlacotalpan es un destino turístico, los visitantes han dejado de venir y con la Candelaria se canceló todo. Yo creo que hay que estar en los zapatos de cada prestador de servicios, con todo respeto, para que se entienda esa parte del comercio. Dependemos del turismo, dependemos de la venta. Estamos en las manos de Dios".



El pasado 2 de febrero concluyeron las actividades de "La Candelaria Virtual" pero a diferencia de otros años, lejos de contabilizar ganancias, para los comerciantes hay pérdidas.