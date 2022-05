Veracruz a punto de recibir tercera Alerta de Género por desapariciones

Veracruz está a punto de recibir la tercera Alerta de Género, ahora por Desapariciones, advirtió Mónica Mendoza Madrigal, integrante del Capítulo Veracruz de la Red Mexicana de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo.De ocurrir, dijo que Veracruz sería la primera entidad federativa del país en tener tres Alertas de Género.En ese sentido, cabe mencionar que Veracruz es la única entidad del país que cuenta con dos Alertas de Género, la primera de ellas por Violencia de Género Contra las Mujeres y la segunda por Agravio Comparado por discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos.Dijo no tener cifras actuales de la situación que viven las mujeres en Veracruz pero a nivel nacional se vive “una ola estremecedora” de feminicidios, a tal grado que se ha llegado al registro diario de 12 mujeres asesinadas y 7 mujeres desaparecidas.Pese a la grave situación, expuso que hay un 98% de impunidad, toda vez que sólo el 2% de los casos denunciados se resuelven con condenas a los agresores.Asimismo, pidió que haya más presupuesto para la Fiscalía General del Estado, pues los recortes que hay no permiten que haya el suficiente personal ni la suficiente agilidad para el procesamiento de los expedientes y eso dificulta la procuración de justicia pronta y expedita.Insistió que Veracruz está a punto de tener una tercera Alerta de Violencia de Género por Desaparición y esto colocaría a Veracruz como la única entidad en el país es tener tres alertas de género.“Es tiempo ya de que se acaten las responsabilidades correspondientes y que se actúe con pleno apego a derecho”.Lamentó que Veracruz ya tuvo un gobernador que dijo que no era bombero cuando ocurrían contingencias y ahora tiene uno que dice que la seguridad no es su responsabilidad cuando hay asesinato de mujeres.