Veracruz adeuda más de 12 mil mdp al ISSSTE; AMLO urge a pagar

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conminó a los Estados que han retenido y no entregado cuotas obrero-patronales al ISSSTE, entre estos Veracruz con un monto de 12 mil 415 millones de pesos, a que realicen convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para comenzar a pagar sus deudas.



Al respecto, durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario federal reconoció que los pendientes están dificultando la operatividad del Instituto, acciones de infraestructura, así como la adquisición de equipos e insumos para sus hospitales.



Cabe recordar que el último Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019 reportó que el gobierno de Veracruz es el principal deudor del país en este tema, con un monto de 12 mil 415.2 millones de pesos, seguido del Estado de Guerrero con 9 mil 563.7 millones de pesos.



“Hay que regularizar esto, Hacienda ya está haciendo su trabajo, para que el ISSSTE tenga recursos suficientes porque fue un saqueo. Nada más es cosa de recordar y eso ya se los dejo de tarea porque si no ya no tiene chiste.



“Quiénes eran los directores del ISSSTE, quienes fueron los directores del ISSSTE, o sea, cuántas denuncias hay sobre eso. Entonces ya tenemos que acabar con esa corrupción. Estoy seguro de que las cosas tienen que mejorar. Lleva trabajo, lleva tiempo porque estaban bien enraizados, arraigados estos vicios, pero vamos a limpiar de corrupción”, expuso López Obrador.



El documento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalla que junio de 2019, las entidades federativas, cuyos trabajadores están afiliados al ISSSTE, retuvieron y no enteraron las cuotas obrero-patronales por un monto acumulado de 50 mil 137.8 millones de pesos en todo el país.



Sin embargo, durante la conferencia matutina de este lunes el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda, precisó que a la fecha el monto ya ascendió a 60 mil millones de pesos, divididos en ISSSTE, FOVISSSTE y cuentas individuales.



Reconoció que “desafortunadamente” el ISSSTE presenta un problema “muy serio” debido a que los Estados del país no están reportando sus cuotas y aportaciones.



“Esto evidentemente está generando un problema para poder invertir en equipamiento, en insumos, en material de curación”.



Añadió que a la fecha la Cámara de Diputados y el Senado de la República han establecido en la Ley de Ingresos los mecanismos para que se puedan hacer convenios entre las entidades y el ISSSTE, aunque sólo lo han hecho 3 entidades siendo San Luis Potosí, Baja California Sur y Colima.



Advirtió que la Secretaría de la Función Pública apoyará al Instituto para que de una manera “mucho más intensa” se creen estos convenios que permitan a los Estados regularizar sus pagos de cuotas y aportaciones, así como los “enteros a las cuentas de los trabajadores”.



“Sí estamos ahorita en un momento importante, delicado y es una buena oportunidad que se da para exhortar a los estados de la República que nos faciliten estos acercamientos”, expuso.



Precisó que la mayor parte de las deudas con el Instituto se han ido acumulando a lo largo de al menos 10 años, lo que deriva en un problema serio para invertir en infraestructura, equipamiento e insumos.