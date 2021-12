Veracruz cerraría el año con el 80% de su población vacunada contra el COVID-19

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estimó que para finales de diciembre el 80 por ciento de la población en el Estado ya estará completamente inmunizada contra el COVID-19.No obstante, reconoció que este porcentaje está por debajo de la media nacional de inoculación que está en el 86 por ciento, justificándolo porque la Entidad, a su decir, es compleja, diversa y con más de 20 mil comunidades."Yo pronostico que en este mes con todo los que vamos a seguir vacunando que ya les hemos ido informado, estaremos llegando al 80 por ciento. Todavía no nos lleva a la media nacional de 86 por ciento pero Veracruz es un Estado muy diverso, complejo y con 20 mil comunidades", justificó.Huerta Ladrón de Guevara añadió con relación a la inoculación de menores de edad de 15 a 17 años, en el puerto de Veracruz-Boca del Río, donde recibieron su primera dosis de la Farmacéutica Pfizer cerca de 30 mil."Además, nos dio gusto que la prioridad que son los que no se habían vacunado, llegaron cerca de 9 mil a vacunarse", detalló al enumerar que en los dos primeros días de la jornada en Xalapa se inmunizaron 14 mil 558 jóvenes, además de 746 de segundas dosis y 2 mil 500 de primeras dosis, en estos casos mayores de edad.Recordó que este miércoles culmina la aplicación del biológico en la Capital del Estado, por lo que invitó a quienes no han acudido a que lo hagan, garantizando vacunas suficientes.A la par de la jornada en Xalapa, también este día arranca en los municipios de Pueblo Viejo, Álamo, Poza Rica, Tlapacoyan, Atzalan, Ixtaczoquitlán, Catemaco y Minatitlán; mañana jueves, a los de Banderilla, Emiliano Zapata, Coscomatepec y Tres Valles; y el viernes, corresponderá a los de Chicontepec, Naranjos Amatlán, Cerro Azul y Jamapa."Está llegando la vacuna porque el Plan Nacional de Vacunación continúa todo este mes y va a seguir el próximo año, por eso ustedes verán que estamos haciendo esfuerzos de diálogo, de concertación con las nuevas autoridades municipales", explicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.