Veracruz, con la mayor necesidad de médicos especialistas: Salud

El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, evidenció que en Veracruz existe una situación crítica de déficit de médicos especialistas certificados que se requieren por cada 100 mil habitantes.Durante la conferencia matutina de este martes, indicó que actualmente hay 4 mil 192 médicos especialistas certificados para 8 millones 62 mil 579 habitantes del Estado; es decir, por cada 100 mil habitantes, la entidad tiene una tasa de 52 médicos especialistas certificados.El funcionario federal precisó que las recomendaciones internacionales son de 230 especialistas del sector por cada 100 mil habitantes.“Veracruz es el Estado con mayor necesidad de médicos especialistas, en particular los pediatras y está localizado en 3 regiones donde no hay un sólo pediatra; en la Huasteca, en la Montaña y en Papaloapan-Olmeca”, dijo Alcocer Varela.De acuerdo con la información presentada, en dichas regiones de Veracruz hay cero pediatras para atender a más de 2.4 millones de niños.El Secretario expuso que la Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán tienen las tasas por cada 100 mil habitantes más altas del país, con 385.2; 165.4 y 134.4, respectivamente“Chiapas, Guerrero y Tlaxcala ocupan el número de distribución de estos especialistas más bajo, con 32.2; 37 y 49.4 médicos especialistas por cada 100 mil habitantes”, agregó.Oaxaca es la cuarta entidad con menos médicos especialistas, con una tasa de 51.1, seguida de Veracruz en quinto lugar nacional con 52.Alcocer Varela refirió que actualmente hay 4 mil 192 médicos especialistas en Veracruz y en todo México son un total de 135 mil 46.Esto significa que existe un déficit estimado de 154 mil 786 médicos especialistas en el país para alcanzar las recomendaciones internacionales.Y es que la población actual es de 126 millones 14 mil 24 y con 135 mil 46 médicos especialistas certificados la proporción actual es de 107.2 por cada 100 mil habitantes.Respecto a los médicos generales también existe un déficit de 33 mil 832, pues con 256 mil que están certificados su proporción actual es de 203.2 por cada 100 mil habitantes, cuando las recomendaciones internacionales son de 230 por cada 100 mil habitantes.Respecto a Guerrero, el segundo Estado en situación “crítica”, dijo que el déficit se encuentra en la Montaña, la Costa Grande y Costa Chica para atender a 873 mil niños que no tienen pediatras.