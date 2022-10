Veracruz, de los estados donde más “enganchan” víctimas de trata de personas

Habitantes del Estado de Veracruz corren un mayor riesgo de caer en redes de trata, para su explotación laboral en ciudades del norte del país.Al publicar el informe “Lavado de dinero en la trata de personas: desafíos para su atención”, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advierte que México y sus 32 entidades experimentan un grave problema de trata y por lo tanto es destino, paso y lugar de origen de niñas, niños, mujeres y hasta hombres víctimas de este delito.En el mismo análisis se añade que el enganche de los tratantes ocurre en localidades de los estados del sur del país, y la explotación en ciudades del norte y de Estados Unidos.“Las ciudades y comunidades rurales de los estados sureños de Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz y Guerrero son principalmente espacios en donde se realiza el enganche-captación de las víctimas de trata de personas; en las ciudades del centro, norte y occidente son generalmente zonas de explotación con distintos fines”.La extracción de las mujeres conduce a alejarlas de cualquier contacto con sus redes y como dice la investigación, “que no se sepa más de ellas”.“La movilidad es sacarlas a ellas de sus comunidades de origen, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, que son de los estados donde más son originarias. Justo se las llevan para eso, para que no estuvieran cerca de sus redes de apoyo, para no ser vistas, para no tener como la claridad de lo que están viviendo sus familias, o sea que no supieran de ellas”.El estudio muestra que a las personas los tratantes las “enamoran”, y de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Fray Julián Garcés”, se ha identificado que en 16 entidades de la República Mexicana los tratantes tlaxcaltecas suelen enganchar a niñas y mujeres con mayor frecuencia: Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla y San Luis Potosí; incluyendo El Salvador, Honduras y Guatemala.“En el enamoramiento, los tratantes lo que hacen es ubicar a la víctima y darle (lo que necesitan), que se combina con todas estas condiciones patriarcales y de violencia hacia las mujeres, mujeres que sufren, no todas, carencias, sean éstas emocionales, físicas o económicas, que las personas tratantes detectan muy bien y comienzan a satisfacer. Lo que hacen es ganar la voluntad del enamoramiento. Entonces hay un constante sentimiento viciado en donde las chicas no se ponen como víctimas de las redes de trata sino como personas que ayudan a su pareja por amor”, expone el documento.Los destinos de las víctimas de trata pueden ser Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Tlaxcala, Baja California, Puebla, Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca, además de Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Atlanta, Charleston y Miami.La publicación retoma parte del informe “Tipología 2019 Trata de Personas” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la que advierte que en ese año, dicha agencia de combate del Gobierno identificó 11 operaciones sospechosas en el Estado de Veracruz, esto es, movimientos inusuales y sospechosos de actividades “lícitas”, relacionadas con la comisión de un delito o el lavado de dinero.