Veracruz, “de los Estados que menos suicidios tiene”

Si bien Veracruz es el penúltimo Estado en casos de suicidio en el país, la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA) lleva a cabo acciones para prevenir que más personas, sobre todo jóvenes, decidan quitarse la vida.



Así lo afirmó su titular, Alma Delia Viveros Ruiz, quién señaló que se debe promover la salud mental para evitar que más personas piensen ponerle fin a su existencia.



“Veracruz es de los Estados que menos suicidios tiene, ha ocupado un penúltimo lugar en el caso de la comisión del suicidio pero insisto, nosotros tenemos no solamente que atender el hecho como tal, sino que tenemos que promover la salud mental para prevenir el suicidio”, indicó en entrevista.



En ese sentido, expuso que cualquier intento o pensamiento suicida debe ser atendido por la Secretaría de Salud (SS), lo cual, aseveró, se está haciendo aunado a la capacitación del personal que atienen los reportes.



Luego de inaugurar una muestra fotográfica en la sede de la Iniciativa Municipal para las Artes y la Cultura (IMAC), como parte de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Viveros Ruiz acotó que el año pasado, producto del confinamiento, las llamadas de auxilio se incrementaron en un 50%.



“Hubo mucha atención a través de personal de Salud que está en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y ahí fue donde se incrementó también el trabajo de estos profesionales porque no podían salir a las escuelas a hacer los tamisajes y entonces todo se hizo a través de videollamadas. En atención psicológica sí se incrementó hasta en un 40 o 50%”, precisó la funcionaria estatal.



Explicó que como este año ya volvieron a funcionar estos centros, la atención volvió a ser presencial, indicando que si bien no es un problema de salud pública tan grave como otros, sí se está atendiendo. “Tenemos que atender esta parte del pensamiento o las ideas suicidas”, insistió.



La comisionada Estatal en Adicciones expuso que el grupo de edad en el que se incrementan los casos de suicidio o intentos está entre los 15 y 29 años.



“Y por eso es que los países como México ocupan un segundo lugar como causa de muerte; entonces tenemos que coadyuvar en esos esfuerzos y trabajar en conjunto con las demás instituciones para poder poder atender esta problemática”, finalizó.