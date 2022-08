Veracruz debe mejorar infraestructura para inversionistas: Consejero CANACINTRA

Juan Manuel García Gonzales, consejero Nacional de CANACINTRA, consideró que Veracruz debe mejorar sus temas de infraestructura para recibir mayores inversiones:“No podemos ofrecer muchas ventajas competitivas o comparativas con otros Estados. Cuando yo salgo promuevo mucho las inversiones en Veracruz, el tema triste es que me dicen '¿y cómo van con el gas natural y la infraestructura aeroportuaria de la Capital?’ Y obviamente son temas que deberíamos discutir más, de la mano con las autoridades”, dijo.García Gonzales aseguró que esta administración ha mantenido interés en invertir en infraestructura pero las iniciativas deben ser implementarlas, ya que hay que ajustar varias cuestiones que no son las adecuadas; refirió que las entradas de muchas ciudades del Estado tienen características demasiado complicadas y calificó como preocupantes sus vías de comunicación.El consejero dio a conocer que se buscará, en el tema de fiscalización, generar el mayor número de cooperativas para productores de Veracruz, pues dijo que entre más puedan “cooperativizar” para que puedan tener beneficios fiscales, así no tendrán miedo y podrían acabar con el coyotaje.Refirió que el coyotaje es un tema vigente porque el productor pequeño comerciante no puede salir a vender por sí mismo.Sobre la producción, destacó que empresas de café están teniendo nichos de mercado interesantes en varias partes del mundo, entre ellas Estonia y Dubai, pese a que Estados Unidos permanezca como referente para el sector de la industria.Asimismo afirmó que en el caso de la agroindustria es un sector que se debe seguir empujando para que los productos no se vayan solo como materias primas:“cualquier proceso que le demos a nuestros productos va a ser en bien de muchas familias que encontrarán empleo con nosotros”, dijo.Además compartió que se encuentra intentando trabajar en un programa de maíz en el Estado, para hacer una colaboración con los industriales de la masa y buscar un mejor precio de la tortilla para los ciudadanos.Ante el cuestionamiento de la recuperación económica, García Gonzales aseguró que se debe luchar contra la inflación y que la CANACINTRA está generando propuestas puesto que la inflación está “avasallando”.“Las tasas de interés han subido y eso desinhibe cualquier tipo de inversión porque a nosotros los empresarios nos cuesta mucho más invertir, pero no quitamos el dedo del renglón”, finalizó.