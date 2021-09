Veracruz deberá eliminar la “defensa de la vida desde la concepción”

El Congreso de Veracruz deberá modificar el artículo 4 de la Constitución para atender el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional proteger la vida “desde la concepción”.



Para la directora del Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, esta determinación adoptada por unanimidad de votos de los ministros, se constituye en un precedente que debe acatarse en las entidades donde se estipula el “derecho a la vida” en sus leyes fundamentales.



“Veracruz también tiene una acción de inconstitucionalidad metida contra el Artículo 4, entonces creo que esto aunque es para Sinaloa, cuando la Corte vota en mayoría, después de ocho votos, esto puede ser un impacto que se pueda generar en todo el país”, manifestó en entrevista telefónica.



Cabe recordar que la Legislatura estatal avaló el 22 de enero y 28 julio de 2016, la reforma constitucional presentada por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en la que se buscó resguardar “el más fundamental” de los “derechos del hombre”, que es el “derecho a la vida”.



Pero ahora, apuntó Hidalgo González, que la SCJN estableció que dicha protección es contraria a la Constitución Política mexicana, se debe quitar de las constituciones locales, que así lo precisan.



Además, recordó que cuando se avaló la propuesta de Duarte de Ochoa, se interpuso una acción de inconstitucionalidad, la cual aún no resuelven los ministros.



“Lo vamos a hacer, lo vamos a quitar (la protección de la vida desde la concepción). Aquí en Veracruz aún no se resuelve pero ya tenemos el argumento de la SCJN. Si el Gobierno del Estado, que no creo, quiere mantener eso, lo hará en contra de lo que dice la Corte y no creo que lo vaya a hacer”, expuso la funcionaria municipal.



Reiteró que lo decidido por el máximo Tribunal Constitucional del país puede “dar mucho chance” a todos los Estados de la República, porque son 20, que tienen en sus Código la protección de la vida desde el momento de la concepción.



“Se tiene que hacer el trabajo legislativo conducente para que la Constitución Local de Veracruz esté alineada con lo que la Suprema Corte ha dicho (…) lo ideal sería que los diputados supieran hacer su trabajo sin que nadie se los recordara pero ahí entraremos al saber que es nuestro tema (la lucha por los derechos de las mujeres)”, enfatizó la titular del IMMX.