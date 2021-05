Veracruz, décima entidad más pacífica: Índice de Paz

El estado de Veracruz continúa siendo calificado de manera positiva por diversas entidades no gubernamentales en materia de combate a la incidencia delictiva y la construcción de la paz.



Ahora, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en su “Índice de Paz México 2021” ubica a Veracruz como la décima entidad más pacífica del país.



El reporte señala que las calificaciones (donde 1 representa la calificación más pacífica y 5 la menos pacífica) indican el nivel de paz de cada estado, y Veracruz obtuvo una valoración total de 2.15 al tomar en cuenta las calificaciones en rubros como homicidio (2.135), delitos de violencia (2.178), delitos cometidos con armas de fuego (2.199), crímenes de la delincuencia organizada (2.316) y cárcel sin sentencia (1.569).



Al evaluar al impacto económico de la violencia por estado, durante el periodo 2020, la entidad veracruzana también se posiciona en el décimo lugar, con 23 mil 060 pesos por persona.



El estudio muestra que Veracruz aparece entre los estados más pacíficos del país, luego de Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Coahuila, Puebla y Durango.



El Informe 2021 es la octava edición del Índice de Paz México (IPM) y proporciona una medición integral de la paz en el país e incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto económico de la violencia en el país y se basa en el Índice de Paz Global, la medición más importante de la paz mundial, elaborado anualmente por el IEP desde 2007.



Dicho análisis, que reconoce los avances en materia de seguridad y de construcción de la paz en Veracruz, se suma a las evaluaciones positivas que otros organismos no gubernamentales de carácter internacional han otorgado al estado, como el informe del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, elaborado por The World Justice Project Mexico, que ubica a Veracruz como la novena entidad mejor evaluada en el rubro "orden y seguridad", el cual comprende indicadores como la ausencia de homicidios, ausencia de crimen y percepción de seguridad de las personas. En dicho informe se refiere que desde 2018, Veracruz ha registrado una mejoría constante.



En abril, el Departamento de Estado de los EEUU calificó a Veracruz como una entidad segura para viajar, al excluirlo de la lista de los estados con riesgos por inseguridad, calificación que la entidad había mantenido hasta 2018. No obstante, han transcurrido más de dos años sin que el estado sea contemplado en la alerta de riesgos para los ciudadanos estadounidenses.