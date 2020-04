Veracruz destaca en feminicidios, secuestros y extorsión, advierte Federación

De acuerdo con el Informe que presentó este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, Veracruz continúa por arriba de la media nacional en los delitos de feminicidio, secuestro y extorsión, contemplando el periodo de enero a marzo de 2020.Esto a pesar de que a nivel nacional se registran incidencias a la baja en estos delitos, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.En materia de feminicidio, la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es inferior en 22 por ciento respecto a diciembre de 2018. Asimismo, la cifra es inferior en 15.22 por ciento respecto a febrero de 2020.En las cifras absolutas del acumulado de enero a marzo de 2020, se registran 244 casos de feminicidio en el país. Veracruz ocupa el segundo lugar, con 27 casos; el Estado de México registra 34 casos, en primero lugar y Puebla, con 22 casos en tercer sitio.Baja California Sur y Tlaxcala se mantienen en 0 casos y Querétaro con un caso en dicho periodo.En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es de 0.2 casos, misma que es superada por 9 entidades y es inferior en 23. Veracruz supera la media nacional en la posición 5, con un promedio de 0.32 casos por cada 100 mil habitantes.Colima se sitúa en el primer lugar con un promedio de 0.51; Morelos con 0.44; Nuevo León con 0.36 y Puebla con 0.33. En contra parte, Baja California Sur y Tlaxcala registran una incidencia de 0 casos.En materia de secuestro, la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es inferior en 46.50 por ciento respecto a diciembre de 2018. Asimismo, la cifra es inferior en 2.13 por ciento respecto a febrero de 2020. De enero de 2019, con 186 casos, la cifra mensual se redujo a 92 en el mes de marzo.En cuanto a las cifras absolutas a nivel nacional, se registraron 294 secuestros de enero a marzo de 2020. Veracruz registró 51 casos, ubicándose en la segunda posición nacional, detrás del Estado de México con 55 casos y seguido de Morelos, con 27 casos.En contraparte, Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Durango y Nayarit no registraron secuestros.A partir de la tasa por cada 100 mil habitantes, en el acumulado de enero a marzo de 2020, 12 entidades superan la media nacional de 0.2 casos y 20 están por debajo de esa cifra.Con esta medición, Veracruz se sitúa en la posición cuarta a nivel nacional, con 0.60 casos. En primer lugar, está Morelos, con 1.32 casos por cada 100 mil habitantes; seguido de Aguascalientes con 0.98 y Zacatecas con 0.78.En materia de extorsión, la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es superior en 18.34 por ciento respecto a diciembre de 2018. Sin embargo, la cifra es menor en 6.80 por ciento respecto a febrero de 2019.En cifras absolutas del acumulado de enero a marzo de 2020, se registraron 2 mil 85 casos y Veracruz se encuentra en la tercera posición con 192. El Estado de México ocupa el primer puesto nacional con 633, seguido de Jalisco con 194 casos.En cambio, Yucatán y Nayarit no registraron casos en ese periodo.En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es de 1.63 y lo superan 13 entidades, siendo inferior en 19 Estados. Veracruz supera la media nacional con 2.25 casos por cada 100 mil habitantes, en el lugar 8 del país.En primer lugar, está Zacatecas con 5.54 casos; seguido de Quintana Roo con 5.22 casos; Baja California Sur, con 3.85 y el Estado de México con 3.63.El Homicidio Doloso por entidad federativa en su acumulado de enero a marzo tiene 8 mil 585 delitos, de los cuales en Veracruz se registraron 334, situándose en la décima posición nacional.Guanajuato fue la entidad con más homicidios dolosos con mil 163 de enero a marzo, seguido del Estado de México con 730 y Michoacán con 680. En contraparte, en Yucatán se registraron 12; en Baja California Sur 12 y en Campeche 23, siendo los Estados con menos de estos delitos.En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes, 10 estados superan la media nacional de 6.7 casos, siendo Colima, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Quintana Roo, Zacatecas, Morelos, Sonora y Guerrero.Con esta medición, Veracruz ocupa la posición 20, con un promedio de 3.91 casos de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. En cuanto a las regiones con mayor incidencia, la entidad veracruzana no registra ninguna entre “los casos prioritarios”.“La comparación más justa es ésta, aquí sufren algún reacomodo los Estados”, explicó en Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.Durazo Montaño destacó la baja en robo de vehículos. De acuerdo con la información presentada, en esta materia la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es inferior en 25.45 por ciento, respecto a diciembre de 2018. Asimismo, la cifra es inferior en 1.44 por ciento con respecto a febrero de 2020.En cifras absolutas del acumulado de enero a marzo de 2020, se registraron 33 mil 495 robos de vehículos. Veracruz se sitúa en la sexta posición, con mil 152 casos, detrás del Estado de México, con 9 mil 296; Jalisco con 3 mil 004; Baja California, con 2 mil 985 casos; Puebla con 2 mil 515 y Ciudad de México, con 2 mil 378.En contra parte, Yucarán registró 11 robos; Campeche 30; Nayarit 69; Coahuila 138; Colima 171 y Baja California Sur 173.Respecto a la tasa por cada 100 mil habitantes en el acumulado de enero a marzo de 2020, se registró un promedio nacional de 26.2. De los 32 Estados, 10 superan la media nacional y 22 están por debajo.En esta medición, Veracruz no supera la media nacional, registrando 13.49 casos por cada 100 mil habitantes, en la posición 23 de todo el país. Además, la entidad no tiene una de las regiones con mayor incidencia del país.Baja California está en primer lugar, con 82.12 casos por cada 100 mil habitantes; el Estado de México con 53.34 y Puebla, con 38.08. En cuanto a las entidades con menor incidencia está Yucatán, con 0.49; Campeche con 3 y Coahuila con 4.29.En materia de robo en sus diferentes modalidades, la cifra correspondiente al mes de marzo de 2020 es inferior en 14.02 por ciento respecto a diciembre de 2018. Asimismo, la cifra es inferior en 2.55 por ciento respecto a febrero de 2020.“Hay cifras a la baja”, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.En cifras absolutas del acumulado de enero a marzo de 2020, se han registrado 174 mil 737 delitos y Veracruz se sitúa en la octava posición nacional, con 5 mil 737 casos.En primer lugar, se encuentra el Estado de México con 36 mil 670 casos; la Ciudad de México con 24 mil 295 y Jalisco con 15 mil 189 casos. En contra parte, Nayarit registró 241; Campeche 253 y Yucatán 259 casos.Respecto a la tasa por cada 100 mil habitantes el promedio nacional es de 136.7 casos y lo superan 13 entidades. Sólo 19 Estados están por debajo de la media nacional.Veracruz ocupa la posición 24, con un promedio de 67.18 casos por cada 100 mil habitantes. En primer lugar está Quintana Roo, con 293.11 casos; Querétaro con 281.10 y la Ciudad de México en tercera posición con 269.39.Yucatán es el Estado con menor incidencia con 11.46; Nayarit con 18.70; Chiapas con 19.23 y Campeche con 25.28.Durazo Montaño destacó que en robo de vehículo de enero a marzo de 2019 a 2020 disminuyó en 16.55 por ciento; en robo a transeúnte en 15.9 por ciento; en robo en transporte público en 36.8 por ciento y en casa habitación en 7.9 por ciento.En el mismo periodo, el robo a negocios disminuyó en 15.9 por ciento; el robo de ganado 21.5 por ciento; el robo a transporte público individual en 20.2 por ciento y el robo a transportista en 33.3 por ciento, comparando el primer trimestre de 2019 con el de 2020.