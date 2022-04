Veracruz, el cuarto con mayor participación en la consulta, destaca AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó que Veracruz tuvo la cuarta mayor participación ciudadana del país respecto a la consulta de revocación de mandato.En su conferencia matutina de este lunes, al dar un informe sobre la jornada, agradeció a sus “paisanos” de Tabasco por la participación de 627 mil 590 votantes, el 35.90 por ciento, de los cuales el 97.30 por ciento estuvo a favor de su permanencia y 1.50 por ciento pidiendo su revocación.Agregó que en Chiapas votaron un millón 51 mil 993 ciudadanos, el 27.80 por ciento, de los cuales el 94.40 por ciento avalaron que siga en le Presidencia de la República y el 3.50 por ciento pidiendo su salida del cargo.En Campeche votaron 177 mil 228 ciudadanos, el 26.80 por ciento, de los cuales el 95 por ciento estuvo a favor de su permanencia y el 3.50 por ciento por la revocación de mandato.Sobre Veracruz dijo que participaron un millón 511 mil 601 votantes, el 25.60 por ciento, de los cuales el 93.30 por ciento votó a favor de que siga en la Presidencia y el 5.50 por ciento pidió la revocación de mandato.“También mucha participación, 25.6 del padrón; yo recuerdo que en 2006 que ganamos pero que nos robaron la Presidencia, yo obtuve formalmente un millón de votos (en Veracruz)”.Destacó que, de acuerdo con el último corte con el 99 por ciento de las casillas computadas, la participación fue de 16 millones 393 mil 522 ciudadanos, de los cuales un millón 56 votaron, el 6.4 por ciento, a favor de la revocación y 15 millones 60 mil 746 a favor de que siga en el cargo, el 91.8 por ciento, además de 274 mil 998 votos nulos.“Para tener una idea en el 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo con las cifras oficiales, 14 millones 800 mil y (Felipe) Calderón 15 millones, cifras oficiales, la realidad es otra porque hubo un gran fraude pero aun con los votos inflados de Calderón obtuvimos más”.Agregó que no se instalaron todas las casillas que, en la elección de 2018, cuando hubo alrededor de 160 mil casillas y ahora sólo fueron 57 mil en todo el país.“Nuestros adversarios dicen es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 2018. Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas, o boicot, del INE que no se aplicó para poner casillas en todos lados”, señaló.