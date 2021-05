Veracruz, entre los 25 estados sin información curricular de candidatos locales

A pesar de que es considerada ya como la jornada electoral “más grande de la historia” de nuestro país, con más de 21 mil cargos en disputa, la elección del próximo 6 de junio podrá llevar a las urnas a 93 millones 528 mil 473 ciudadanos; sin embargo, unos 66 millones no podrán emitir un voto informado porque no tienen acceso a la trayectoria curricular de sus candidatos, así lo reveló Transparencia Mexicana.



“Al corte del 10 de mayo de 2021, el equipo de observación electoral de Transparencia Mexicana identificó que sólo siete estados del país tienen una plataforma que permite a la ciudadanía consultar y comparar la trayectoria curricular de los y las candidatas”, indica el organismo.



Se trata de Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Quintana Roo, las entidades federativas que cuentan con esta plataforma en donde los electores pueden conocer la trayectoria personal y profesional de sus candidatas y candidatos, para comparar las capacidades y experiencia.



Los 25 estados que no cuentan con esta información son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.



En Veracruz se renovarán 30 diputaciones de mayoría relativa, 212 presidencias municipales, 212 sindicaturas, 20 diputaciones de representación proporcional y 633 regidurías, además de los diputados federales.



En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGATIP) señala en su artículo 76, fracción XVII que es obligación de los partidos políticos publicar el currículo con fotografía reciente de todas las personas precandidatas y candidatas a un cargo de elección popular.



No en todos los casos los partidos políticos cumplen con la LGTAIP, pero además la forma en la que se publica la información no permite al elector la consulta de los datos de todos sus candidatos y mucho menos permite comparar entre opciones políticas.



En México existen 381 fuerzas partidistas con registro para la elección 2021 (en promedio, 11 partidos por entidad federativa). Si un elector busca información de la trayectoria curricular de sus candidatos y candidatas en sus estados deberá consultar en promedio 11 sitios web oficiales, cada uno con una interfaz y experiencia de usuario diferente. Sobresale Morelos, donde si la ciudadanía busca la trayectoria curricular de los y las candidatas deberá consultar 23 páginas web, indica Transparencia Mexicana.



“El proceso electoral 2021 ha evidenciado importantes vacíos de información para los electores, así como diferencias importantes entre la información disponible para los procesos electorales federales y los estatales. El elector no tiene la misma información cuando se trata de la elección federal (diputados federales) que cuando se trata de candidatos a síndicos, presidentes municipales, Congresos locales o gobernadores”, asevera.



Al corte del 10 de mayo, Transparencia Mexicana identificó que solo se han publicado 7 mil 808 perfiles curriculares en plataformas que permiten a la ciudadanía comparar y consultar entre opciones. En esta contienda, recordó la organización cívica, hay más de 100 mil candidatos a distintos cargos de elección popular.



Del total de los perfiles curriculares disponibles a los electores, 75% (5,843), corresponde a candidaturas federales en la plataforma puesta a disposición por el INE. A nivel estatal, donde se concentra el grueso de las candidaturas, hay poco menos de 2 mil currícula adicionales (25%), informa Transparencia.



“Una democracia que privilegie a los y las electoras debe posibilitar que las personas obtengan información de manera sencilla, sin procesos engorrosos. La concentración de información sobre los y las candidatas en plataformas estatales, federales o nacionales reduce barreras de acceso a la información y facilita el poder comparar entre diferentes opciones políticas”, añade el organismo fundado en 1993 con representación en más de 100 países.



“En las ocho plataformas (una federal y siete estatales) que publican información sobre los currícula de candidatos y candidatas hay diferencias en el nivel de apertura. La plataforma diseñada por el INE permite comparar entre candidatos y candidatas que compiten por el mismo distrito electoral federal. Para hacerlo, se vale de un buscador y visualizador que facilita que un o una votante consulte la oferta de candidatos y candidatas que tiene. Es la única plataforma, entre las siete, que permite descargar la base de datos de los currícula publicados por los y las candidatas”.



“En ninguna de las siete plataformas estatales es posible descargar la información en formatos abiertos y que permitan procesarla (XLS, XLSX, CSV o un API), por lo que no cumplen con los criterios y lineamientos en materia de datos abiertos y acceso a la información pública”, concluye Transparencia Mexicana.