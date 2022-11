Veracruz, entre los que más han solicitado dinero a BANOBRAS

El Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) ha desembolsado 216 mil 463 millones de pesos, siendo Veracruz el estado que más ha solicitado dinero, ello desde el inicio de la presente administración.Durante la conferencia mañanera de este jueves desde Palacio Nacional, el director general Jorge Mendoza Sánchez, detalló que el dinero se ha destinado a 15 estados para el financiamiento de obra nueva, a 9 para reestructuración y refinanciamiento así como a dos fideicomisos.“Los principales estados que han recurrido a BANOBRAS han sido Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México”, indicó.A detalle, Mendoza Sánchez dijo que los estados que no han pedido dinero a BANOBRAS es porque no han logrado obtener la autorización de los congresos locales o que han optado por otros esquemas de financiamiento.El servidor público enfatizó que el Banco Nacional ha hecho mayores esfuerzos para financiar también las obras de algunos municipios, logrando otorgar créditos a 207 de los cuales 130 no habían tenido acceso a un crédito a largo plazo.La mayoría de los estados y municipios financiados por BANOBRAS se encuentran en el sur sureste de la República Mexicana, donde se va el 36 por ciento de los fondos.Agregó que también se han brindado asesorías y asistencia técnica a los municipios, donde se les ayuda con asesorías legales, financieras, modernizaciones de la operación de agua, de catastro y otros rubros relevantes.