Veracruz es la segunda entidad más segura, hay que reconocerlo: SECTUR

El secretario de Turismo del Estado, Iván Martínez Olvera, presumió que Veracruz es la segunda entidad más segura del país.Al cuestionarle si los hechos de violencia que se generan en el Estado no frenan la llegada de turistas, justificó que se ha mejorado en este aspecto."A diferencia de como estaba antes, te puedo decir que el INEGI nos tiene catalogados en el segundo Estado más seguro de la República y esos avances son de reconocer. Si bien siempre hay temas que tenemos que valorar, en el ámbito turístico nosotros nos enfocamos en promocionar las bellezas del Estado".Añadió que la dependencia a su cargo no puede vender los temas de inseguridad."Nosotros hablamos de las bellezas de las Altas Montañas, del crecimiento y desarrollo, de la inclusión en los temas de turismo. En la promoción para beneficiar al turismo que recibe Veracruz y que permea en la derrama económica, nosotros no podemos vender estos temas de inseguridad".En rueda de prensa esta tarde en la Cámara Nacional de Comercio ( CANACO) de Orizaba, dijo que se tiene un interés especial en la zona de las Altas Montañas, debido a que es un referente para el turismo del estado.De igual forma indicó que se reunió con integrantes de diferentes cámaras empresariales de la región centro, quienes le explicaron cómo está la temática del turismo en la zona y llegaron a acuerdos importantes."Esto es para respaldarlos como se ha venido haciendo y para sumarse en las diferentes actividades de promoción".