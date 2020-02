Veracruz está preparado para el coronavirus: Gobierno del Estado

Veracruz está preparado y atento ante los posibles casos de coronavirus que pudieran presentarse, tras la confirmación de un caso positivo en el país, expresó el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



Durante entrevista, el funcionario estatal expuso que no se debe especular, ya que han estado atentos y tomando las medidas necesarias desde la aparición de este virus.



“Nosotros no tenemos ningún problema y sería un gravísimo error que cualquier gente de Gobierno quiera desinformar ante lo que está sucediendo, porque lo que podría generar es más caos”, dijo.



A decir del encargado de la gobernabilidad en Veracruz, están preparados para atender con responsabilidad, cualquier situación que se pudiera presentar.



Y es que señaló que en la entidad se cuenta con los protocolos correspondientes para detectar casos de coronavirus, además de que como primer medida, dijo, ya se instaló un filtro sanitario en el aeropuerto de Veracruz.



Cisneros Burgos pidió a los medios de difusión ser responsables con la información que se genere.



"Yo lo que pido es que nos ayuden como medio de comunicación porque son un enlace importante para ir informando responsablemente. Hay que irnos cautos no hay que hacer especulaciones a futuro y hay que ser responsables”, reiteró.



De igual modo, solicitó a los ciudadanos mantenerse informados, para que se no generen rumores o incertidumbre.



"Lo que queremos pedirle a la gente es que ayude y no se genere incertidumbre por mala información”.



Mientras tanto, aseguró Cisneros que el sector salud se mantiene en alerta y se continúa con las medidas de previsión con los vuelos en el extranjero, “y tenemos un filtro en el aeropuerto de Veracruz con información”.