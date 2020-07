Veracruz está resentido con el PRI, “tenemos que ir a pedir disculpas”, dice el partido

Ante la llegada de los próximos comicios, Matías Pacheco Cruz presidente del comité municipal del PRI en Coatzacoalcos, aseguró que se ofrecerá disculpas a la militancia y se les pedirá que regresen a formar parte del instituto político.



Reconoció que hay mucha gente “resentida”, con el tricolor, por lo que las visitarán para que se integren nuevamente.



“Esto es como cuando alguien se cambia de casa, que llega a barrer, a pintar y todo y lo mismo estamos haciendo nosotros, ahora tenemos responsabilidad encima y tenemos que ir a ver a la militancia, a los priístas, hay mucha gente que está resentida, molesta, tenemos que ir a pedirles disculpas, tenemos que ir a verlos, que regresen al partido, que el PRI es su casa”, dijo.



Pacheco Cruz afirmó que sólo fueron algunos priístas los que cometieron actos ilícitos, pero no significa que toda la militancia sea culpable de los errores que cometieron aquellos que estuvieron en algún cargo político.



“Nosotros no cometimos ningún error, al contrario pedimos disculpa por los que estuvieron, aquellos que de alguna manera cometieron un ilícito son ellos, no toda la militancia, no todo el priísmo, precisamente nosotros como sectores estamos trabajando para retomar todas las actividades que el partido debe enfrentar porque estamos próximos a los trabajos”, dijo.



Ante la cercanía del próximo proceso electoral, manifestó que necesitan dialogar con quienes forma parte de la estructura del tricolor, para recuperar la confianza de la ciudadanía.



Cuestionado sobre sí Marcelo Montiel contenderá a la alcaldía de Coatzacoalcos por Morena, el entrevistado sostuvo que el ex presidente municipal es priísta de hueso colorado y no cree que abandone el partido.



"El licenciado Marcelo es mi amigo de muchísimos años y no creo que él participe, es un priísta de hueso colorado de muchísimo tiempo y no creo que él o porque muchas personas lo digan, yo creo que él no se va, él se queda en el mismo partido", finalizó.