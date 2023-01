Veracruz estará otro mes sin justicia administrativa

La justicia administrativa en Veracruz continuaría paralizada hasta el mes de marzo, luego de que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) aprobó una nueva prórroga hasta por otros 20 días para arrancar funciones.El lunes, en sesión extraordinaria, los magistrados del Tribunal justificaron la ampliación de la suspensión de plazos procesales acordada del primero de febrero al primero de marzo de 2023.La nueva prórroga es hasta por otros 20 días, según el acta de la decimotercera sesión extraordinaria del pleno.Los magistrados habilitaron como secretario general de acuerdos a Luis Alejandro Tlaxcalteco, quien detalló que en los primeros 20 días de suspensión comenzaron las labores para la entrega-recepción de los recursos materiales, humanos, financieros y jurisdiccionales del TEJAV.Sin embargo, advirtió que “resulta materialmente imposible” que el nuevo tribunal inicie funciones jurisdiccionales en el término citado del acuerdo de suspensión inicial.“(…) resulta necesario conocer el número de expedientes en tramitación, en fase de instrucción o ejecución de sentencias, así como subjudices con motivo de juicio de amparo, e incluso conocer el origen territorial de cada asunto en primera instancia, con la intención de saber la eventual jurisdicción de Sala Regional Unitaria que a cada asunto deba corresponder”.Además, expuso la necesidad de conocer las obligaciones presupuestales y fiscales heredadas por el TEJAV, reestructuración de la dinámica de trabajo en áreas operativas, así como el ejercicio de labores presupuestales bajo el escenario del recién creado órgano jurisdiccional, lo que justificaría la ampliación de la suspensión de plazos procesales acordada del primero de febrero al primero de marzo de 2023.El 29 de diciembre el pleno del TRIJAEV también determinó suspender labores, cuando la magistrada presidenta, Leticia Aguilar Jiménez, propuso la medida justificando que era para dar certidumbre jurídica a los ciudadanos y no dejarlos en indefensión.“(…) considerando que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz es un organismo de reciente creación en el cual, se deben de realizar las gestiones necesarias relativas a la entrega recepción de los recursos materiales, humanos y financieros, además de realizar la revisión de la totalidad de los expedientes atendidos por el otrora Tribunal (…)”, señaló la magistrada.Se justificó que algunos expedientes deben de ser trasladados a la Sala Regional Unitaria que les corresponda, además de que debe realizarse la puesta en funcionamiento de las mismas con los recursos necesarios para su operación.Medida violaría suspensiónCabe señalar que esta nueva prórroga violentaría la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que mantiene en trámite la controversia constitucional 266/2022 promovida por el expresidente del TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.Dicho magistrado acusó que el Congreso violentó la autonomía de la institución dando trámite a su extinciónEl máximo tribunal del país determinó que los magistrados del TRIJAEV no entren en funciones mientras se define la legalidad de la desaparición del TEJAV, lo que todavía no ha ocurrido. Sin embargo, omitiendo dicha orden de la Corte, este 30 de enero sesionaron la presidenta del TRIJAEV, Leticia Aguilar Jiménez, junto con las magistradas Diana Estela Aróstegui Carballo y Rosalba García Salazar, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, aprobando la prórroga por unanimidad.El máximo tribunaltiene en trámite la controversia constitucional 266/2022 y el pasado 30 de diciembre concedieron una suspensión a Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, para continuar en el cargo.Posteriormente se confirmó la renuncia de los magistrados Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, quienes por la orden de la Corte podían continuar en funciones hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV.Durante los días transcurridos, incluso empresarios de la entidad, como la Inmobiliaria y Constructora Barquín, S.A. de C.V., promovió un amparo en contra del decreto 463, con el que se determinó la extinción del TEJAV y la creación del TRIJAEV aprobada por los diputados del Congreso de Veracruz.Además, Inmobiliaria y Constructora Barquín, S.A. de C.V, también busca ampararse en contra de la suspensión de plazos procesales que determinaron en sesión extraordinaria los nuevos magistrados del TRIJAEV, lo que sigue en trámite.