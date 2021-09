Veracruz, “ganador” en gobernadores corruptos, déspotas y hasta feos: Taibo II

El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II afirmó que Veracruz ha “ganado” históricamente al contar con los gobernadores más corruptos, represivos, y hasta caciques.



“Ustedes digan, ¿Gobernador más feo? Ganaron, lo tuvieron en Veracruz. ¿Gobernador más corrupto, déspota y canalla? Ganaron, lo tuvieron en Veracruz. ¿Gobernador represivo? Ganaron, lo tuvieron en Veracruz. ¿Gobernador heredero de caciques de toda la vida? Ganaron, lo tuvieron en Veracruz”, dijo este jueves durante su visita a Xalapa.



Al inaugurar la Librería “Manuel Maples Arce” del FCE junto al gobernador Cuitláhuac García y autoridades municipales y de cultura, el funcionario federal dijo que por ello es obligatorio y necesario atender a a estados con una pujanza enorme como Veracruz, “que ha sufrido los peores gobiernos en la historia de este país”.



“Este castigo a la región de una pujanza enorme históricamente de un brillo, sostenido de resistencias a lo largo de años y años y años, hay que invertir, ni se la merecen y ahora lo que sí se merecen es que avancemos en gobiernos democráticos por todos lados, construyendo ciudadanía”, dijo.



Xalapa, víctima de la “chilangolización”



Por otra parte, Taibo II afirmó que Xalapa llegó a ser el centro cultural de México, hasta que fue víctima de lo que llamó la “chilangolización”, es decir, fue sometido al presidencialismo y la centralización del país, lo que maldijo.



“El concepto conservador y reaccionario del poder en México había establecido que había una pirámide, hasta arriba una silla, ahí se sentaba un Presidente y para abajo iba descendiendo la escala.



“Y había ciudades importantes, una: la Ciudad de México, y había sobre todo la provincia. ¡Maldita sea! ¿Quién se inventó esta especie de pirámide ridícula y absurda que fragmentaba el país en un centro y en una periferia?”, dijo.



Sobre la “chilangolización” de la capital de Veracruz, comentó que si suena como insulto, es porque lo es,



“Xalapa fue centro de este país culturalmente hablando en algunos momentos de su historia, en la época dorada con (Emilio) Carballido y la Sinfónica, la actividad editorial de la Universidad Veracruzana y de repente caen víctima de la chilangolización”.



Destacó que por esto ahora las cosas deben cambiar y por ello se promueven desde el Fondo acciones para llevar la lectura a la población.



“Dices: no, no, no, no: la pirámide se invierte, arriba los de abajo”.