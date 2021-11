Veracruz ha mejorado disposición de residuos sólidos urbanos y eliminado tiraderos

En Veracruz se tienen buenos niveles en la calidad del aire, se ha mejorado la disposición final de residuos sólidos urbanos, se ha trabajado en la reforestación y junto con la Federación se ha atacado la tala ilegal de árboles, afirmó el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, como parte del Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal encargado del medio ambiente en el Estado expuso que se están llevando a cabo operativos constantes para frenar esta problemática que afecta a toda la población.“Estamos en coordinación con el Estado de Puebla, ya que somos colindantes en el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba para darle puntualidad y poder erradicar este problema de la tala, le hemos dado seguimiento”, aseveró.Contreras Bautista señaló que en días pasados detuvieron una unidad que transportaba madera pero contaba con todos los permisos, por lo que trabajan día a día en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para evitar que se talen ilegalmente los bosques veracruzanos.Por instrucciones del titular del Ejecutivo se está apostando a la conservación de las áreas verdes en el Estado, dividiendo las acciones en dos áreas, la gris que tiene que ver con la contaminación y la verde, relacionada con los viveros, las áreas naturales protegidas y áreas privadas de conservación, expresó Contreras Bautista."En el área verde por primera vez se les dio mantenimiento a las 11 áreas naturales protegidas con 250 empleos temporales, a través del apoyo de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP). Estaban un poco olvidadas; afortunadamente han sido limpiadas, saneadas de residuos, de maleza, etcétera", expuso.De igual modo, dijo que actualmente en Veracruz hay 110 mil hectáreas de conservación, entre las ANP y las áreas privadas de conservación, lo que contribuye a generar mayores servicios ambientales, más agua y mejor aire en el Estado.El funcionario estatal añadió que así como llevaron a cabo la reforestación de San Pedro en El Monte, en el Cofre de Perote, en días pasados, también lo han hecho con otras zonas de la entidad, con alrededor de 5 millones de plantas sembradas.En ese sentido, pidió a la población cuidar las áreas verdes no contaminándolas y contribuyendo a su mantenimiento."Contamos con nueve viveros y estamos duplicando la producción de estas plantas, es la necesidad. Pero también las acciones que nos ha pedido el Gobernador, la problemática desgraciadamente va a seguir pero lo importante es qué acciones estamos tomando y esas son el mantenimiento a las ANP y la producción de plantas para que puedan ser distribuidas desde la montaña hasta la costa veracruzana", refirió.También, sostuvo que se está trabajando en darle legalidad a las ANP, particularmente la Laguna de El Farallón y San Pedro en el Monte.El titular de la SEDEMA aseveró que están trabajando bajo la política de prevención de la generación de residuos sólidos urbanos, invitando a la ciudadanía a generar menos basura a través de programas de capacitación en escuelas en las que han participado alrededor de 15 mil personas."En Veracruz se generan cerca de 8 mil toneladas diarias. Para que se pueda dimensionar, sería el Estadio Xalapeño diariamente repleto de residuos. De esas 8 mil toneladas, al inicio de esta administración se disponía el 10 por ciento en rellenos sanitarios o sitios controlados. Actualmente, hemos llegado al 50 por ciento mediante siete rellenos sanitarios y cuatro sitios controlados", detalló.Comentó que para resolver este problema se necesita la participación de los alcaldes y puso como ejemplo positivo al municipio de Xalapa, que pasó de tener un tiradero a cielo abierto a un relleno sanitario de "ejemplo nacional"."El siguiente paso es la prevención, seguir trabajando en la prevención. Invitar a todos los ciudadanos a que podamos generar la menor cantidad de residuos, que podamos primero no generar y después el reciclaje y el reuso, que son políticas que estamos implementando", expuso.En el tema de la separación de la basura, el titular de SEDEMA afirmó que están capacitando a los próximos ediles sobre qué hacer al respecto, ya que la Constitución Federal, en su artículo 115 refiere que es una obligación de los municipios."Y como Gobierno del Estado estamos capacitando en todo este proceso, desde la prevención, después el reuso, el reciclado y la separación para poder disminuir esta problemática. Actualmente los municipios de Orizaba, de Xalapa ya generan esa separación de residuos, que va a ayudar a que tengan más espacios, que tengan más vida y no estar haciendo más hoyos para enterrar la basura", resaltó.Dijo una vez más que es importante la formación de las futuras generaciones en el cuidado del medio ambiente y la no generación de residuos sólidos, mediante la capacitación en las escuelas.Juan Carlos Contreras Bautista acotó que actualmente están impartiendo dos capacitaciones a los Ayuntamientos, una relativa a la reglamentación en el cuidado y bienestar animal y la otra, la reglamentación de los residuos sólidos urbanos."Estamos trabajando en generar esa reglamentación sumado a la Ley de Cambio Climático, donde estamos capacitando a los municipios sobre qué acciones hacer para disminuir y mitigar esta problemática. Esta Ley nos obliga a implementar todas estas acciones transversales porque todas tienen que ver con esta problemática que ya estamos viviendo en esta dispersión del clima, que ya no sabemos qué día va a llover, qué día va a hacer calor", refirió.En relación con los tiraderos a cielo abierto, expresó que éstos se generan porque no hay un sitio adecuado de disposición final de residuos, por ello mencionó que se logró pasar de siete a 11 espacios adecuados y del 10 al 50 por ciento de disposición de la basura en éstos.El integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez explicó que antes de clausurar un tiradero se crea un sitio adecuado, porque de lo contrario se creará otro espacio ilegal para depositar la basura."En ese sentido es generar un sitio adecuado, un relleno sanitario para poder eliminar alrededor todos esos sitios de tiradero a cielo abierto. Teníamos 119, hemos bajado a cerca de 80, porque se han implementado los sitios controlados y los rellenos sanitarios", estableció en la entrevista.El reto, detalló, es poder lograr que en un futuro el 100 por ciento de los residuos generados en el Estado lleguen a un sitio de disposición final y en sitios con membrana para controlar sus lixiviados y fugas.Con respecto al Programa de Verificación Vehicular, sostuvo que actualmente ya se tiene certeza de qué unidad pasa o no pasa este proceso; y en el tema de calidad del aire, expuso que se tienen cuatro unidades de monitoreo y están en proceso de adquisición cuatro unidades más."Para que así todos los veracruzanos puedan saber qué están respirando y también así tener un mayor control de todos los carros, que debemos cumplir cada seis meses con esta verificación".De este modo, los verificentros que cumplan la norma podrán seguir operando sus concesiones, sin necesidad de adquirir algún equipo adicional.Precisó que en las cuatro estaciones de monitoreo se invertirán cerca de 30 millones de pesos, de las cuales tres serán fijas y una será móvil.“Si llegáramos a tener niveles críticos de contaminación, que no ha pasado, se tomarían otras acciones, por ejemplo, en la Ciudad de México se aplica el programa de hoy no circula”, recordó.