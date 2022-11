Veracruz invirtió 300 millones en banco que quebró; hoy intentan recuperar el dinero

El secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, reconoció que a la fecha no hay certeza sobre si la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), recuperará más de 300 millones de pesos invertidos en el banco Accendo.Cabe recordar que dicha institución bancaria se fue a la quiebra y fue intervenida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.El Secretario informó que en 2021 SESVER invirtió recursos federales y estatales en dicho banco, al igual que lo hicieron gobiernos de entidades como Puebla, Hidalgo, Chihuahua y la Ciudad de México.Sin embargo, los estados de la República no pudieron retirar su dinero antes de la quiebra e intervención de la institución financiera.Lima Franco justificó que Accendo era un banco regulado, certificado y validado por el Gobierno federal, pero cayó en un problema de capitalización y por ello SESVER está en un proceso legal para la recuperación."Lo que nos toca como Secretaría de Finanzas es darle seguimiento a través de la Secretaría de Hacienda y esperamos los tiempos legales para que el Estado pueda recuperar esos recursos", expuso.El titular de Finanzas fue cuestionado por la diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, quien le cuestionó si por esta situación presentó algún tipo de denuncia, a lo que respondió que al ser SESVER un organismo público descentralizado, cuenta con patrimonio propio y ellos administran los recursos, aunque la Sefiplan le da seguimiento."El tema de las denuncias corresponde al Gobierno federal. Hay denuncias, hay una serie de procedimientos cuando se interviene un banco", dijo y aclaró que sí hay denuncias a través de la Procuraduría Fiscal para que Veracruz pueda recibir los recursos.Añadió que el dinero legalmente no está perdido, sin embargo, no existe certeza sobre cuándo se podrá recuperar: “No están perdidos están en este proceso legal” dijo.