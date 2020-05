Veracruz mantendrá misma estrategia contra pandemia; seguirá cierre de calles

En Veracruz se debe mantener la estrategia sanitaria “Aplanemos la Curva Ahora”, informó el ejecutivo del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al señalar que el Estado se encuentra entre la fase 1 y la fase 3 del momento epidemiológico y por lo tanto, aún no se llega al punto cúspide y más crítico, “ni mucho menos estamos en la parte descendente”.



Durante su mensaje a los veracruzanos, el Gobernador anunció las medidas a aplicar para los siguientes días, las cuales consisten en el mismo operativo con motivo del Día de las Madres pero ahora se agregarán las zonas metropolitanas o conurbadas de Córdoba, Tuxpan y Orizaba.



Sobre el Plan de Regreso a la Nueva Normalidad de Actividades, explicó que para ello se consideran las condiciones en las que se encuentra el Estado en cada etapa.



En este sentido, expuso que lo que hoy se dio a conocer en el mensaje matutino del Presidente de la República, confirma que Veracruz no está en las mismas condiciones que otros Estados, donde se proyecta la parte descendente de la curva a finales de mayo.



A decir de García Jiménez, es por ello que se continuará con las medidas que se han aplicado en estos últimos días.



“Se mantienen y se reforzarán con otras adicionales, conforme nos aproximamos al punto crítico de la curva epidemiológica”, puntualizó.



Por tanto, el mandatario estatal emitió el decreto que determinará las medidas temporales de este fin de semana, mismas que iniciarán a partir de mañana jueves.



Primero: A partir de mañana jueves 14 de mayo y hasta el domingo 17 de mayo, en los municipios de Alvarado, Amatlán, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosoleacaque, Fortín, Emiliano Zapata, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Puerto de Veracruz, Tihuatlán, Tuxpan y Xalapa, se aplicarán las siguientes acciones:



• Filtros sanitarios.



• Revisión de los comercios, a fin de que aquellos no sustanciales se mantengan cerrados y los permitidos operen con las medidas estrictas sanitarias.



• Cierre parcial de los centros.



• Y entre otras medidas ya anunciadas, las que pretendan implementar los Ediles con la finalidad de reducir la aglomeración y la movilidad de personas con el motivo del Día del Maestro.



Segundo: Se exhorta a las Presidentas y Presidentes Municipales del Estado para que cierren parcialmente las calles que conducen al Centro de las ciudades de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Puerto de Veracruz, Orizaba, Tuxpan y Xalapa.



“Mismo que se realizará en coordinación entre las autoridades municipales competentes, Transito, Policía y Protección Civil Estales y Municipales, con el apoyo de las fuerzas coordinadas a partir del día jueves 14 de mayo al 17 de mayo próximo, en un horario de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde”.



Para finalizar, García Jiménez pidió evitar molestias, no asistir al Centro de la ciudad, “es por tu salud y la de los tuyos, aplanemos la curva ahora”.