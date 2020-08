Veracruz, “monstruo energético y portuario” con capacidad para recuperarse de crisis

Frente a la caída mundial, nacional y estatal de la economía por la pandemia del COVID-19, el potencial energético y portuario de Veracruz representa una oportunidad de reactivación y un detonante para el desarrollo, consideraron Rómulo Sánchez Velázquez, director general de la Agencia Estatal de Energía Veracruz; Jorge Luis Fernández Bravo, director general del Sistema Portuario Veracruzano y la empresaria Ana María Macías Juárez, CEO de Maja Consulting Group.Durante el programa “Veracruz, el gigante energético del Golfo”, la empresaria y los funcionarios estatales consideraron que no todo está perdido por los efectos negativos de esta enfermedad que ha cimbrado al mundo y expusieron el que la entidad veracruzana no sólo es un “monstruo energético”, también es un “monstruo portuario” que tiene una gran cantidad de recursos naturales y también una envidiable ubicación estratégica.Rómulo Sánchez Velázquez, director general de la recién creada Agencia Estatal de Energía Veracruz, expuso que en materia de hidrocarburos, el Estado cuenta con el mayor volumen de recursos prospectivos en el país con aproximadamente el 31% del volumen nacional.“Esto trae consigo actividades en exploración y extracción de hidrocarburos. Derivados de las sondas petroleras, se firmaron 111 contratos en estas actividades y 39 contratos se ubican en el estado de Veracruz. Se dieron 396 asignaciones a PEMEX y de esas, 142 asignaciones están en el estado de Veracruz. Estos contratos que están firmados en Veracruz tienen estimados una inversión al 2034 de 50 mil millones de dólares, por el lado de los contratos. Por las asignaciones, PEMEX invertirá 25 mil millones de dólares”, consideró.Sin embargo, dijo que el reto es cómo hacer que esas inversiones realmente beneficien a la sociedad veracruzana.“Estas inversiones pueden beneficiar a la sociedad veracruzana siempre y cuando las empresas locales se integren a la cadena de suministro de los bienes y servicios que demandan estas empresas operadoras en las áreas de exploración y extracción.“Necesitamos fortalecer las capacidades y elevar la competitividad de las empresas locales en términos de estándares globales del sector. Ahí está una enorme oportunidad para que empresas locales se integren a la cadena de suministros en las áreas de exploración y extracción. Hablábamos de logística y distribución”.Dijo que Veracruz cuenta con tres puertos de altura: Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan, desde donde se importan y exportan productos petrolíferos.“En estos puertos existe enorme potencial para desarrollar estructura energética como almacenamiento y distribución. Tuxpan, por su cercanía al valle de México, tiene una ubicación estratégica y una enorme oportunidad”.“El puerto de Veracruz posee una extensión muy grande de tanques para almacenar un millón de barriles de petrolíferos y en Coatzacoalcos, ni se diga, por el proyecto del Corredor Industrial Interoceánico, tendrá inversiones muy importantes”.Para enfrentar este reto, la Agencia Estatal de Energía Veracruz implementó un programa para lograr que las empresas locales logren certificarse, cumpliendo con los requisitos que piden los operadores para que se puedan integrar a las cadenas de suministros.“Es un proceso que inicia creando un directorio de empresas locales en el sector energético. Posteriormente vemos cuáles son los requisitos que piden las operadoras y se hace una evaluación para ver en qué situación están”.Junto a esto, han puesto en marcha también un programa de capacitación para llevar a cabo la certificación y así dar oportunidad a más empresas locales para que estén dentro del padrón de proveedores de bienes y servicios.En el sector de energía eléctrica, añadió Rómulo Sánchez Velázquez, Veracruz es el estado que aporta la mayor energía del país. “Aporta el 12 por ciento y produce 3.8 veces más de lo que consume. Veracruz exporta energía”.A pesar de eso, hay localidades que no cuentan con el servicio básico de energía eléctrica y por eso están impulsando proyectos de desarrollo de infraestructura para llevar energía eléctrica a estas comunidades que no tienen este servicio.“Ya tenemos un proyecto ejecutivo para realizar un ‘piloto’ en las comunidades que no tienen con este servicio”.Por su parte, Jorge Luis Fernández Bravo, Director General del Sistema Portuario Veracruzano, dijo que el de nuestro estado es el primer puerto del país y es un importante polo de desarrollo.“Contamos con tres de los principales puertos del país, con una gran diversidad de carga, almacenamiento y distribución”.Dijo que siguiendo las directrices de las políticas federales, Tuxpan está trabajando muy seriamente en su ampliación, al igual que el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos se ha sumado a los proyectos ejes del gobierno federal para unir el Pacífico con el Golfo en el Corredor Interoceánico.“Hay una preocupación para incentivar, para dar a conocer la gama de oportunidades de la rama energética. Nos preocupa la reactivación económica del estado y queremos sumarnos a este gran bloque de desarrollo junto con Tabasco y Tamaulipas. Estamos enfocados a detonar el desarrollo”, aseveró.“Los puertos son detonantes regionales. Los efectos que está generando cada uno de los puertos es un detonante a nivel industrial, logístico. El puerto de Veracruz no solo tiene un parque logístico. Hay una estrategia muy clara por parte del Gobierno estatal, para aprovechar ese desarrollo portuario. Los puertos generan crecimiento. Son muy amplias las oportunidades de los puertos”, comentó.También se refirió al proyecto estratégico de la ampliación del puerto de Alvarado en el cual van muy avanzados, con un estudio de factibilidad y en el 2021 tendrán el proyecto ejecutivo.Finalmente, Ana María Macías Juárez, CEO de Maja Consulting Group SA de CV, destacó el trabajo que realiza la Agencia Estatal de Energía al invitar a todos los empresarios locales veracruzanos, que cumplen con los requisitos de estándares internacionales a sumarse a estos proyectos.“Están agrupando a empresarios a enterarse en tiempo y forma de esas grandes oportunidades para competir con los grandes gigantes que no son mexicanos. Hoy en día se han hecho grandes proyectos para empresarios mexicanos. El gobierno de Veracruz está trabajando para detonar las oportunidades para empresarios locales y nacionales”.Dijo que la economía está detenida a nivel mundial y por ello es el momento ideal para generar las oportunidades. “No debemos esperar a que todo lo genere el gobierno. Yo como empresaria considero que hoy es el momento y debemos demostrar que unidos podemos ayudar al gobierno para que salgamos de esta crisis. Es aportando, sumando, siendo proactivos, no siendo detractores sino proactivos en todo momento”, aseveró.Dijo que Veracruz tiene oportunidades también en geotermia, en energía eólica, en energía solar y maromotriz.“Nosotros traemos un proyecto que es el uso de la potencia osmótica en Veracruz. Dado que nosotros tenemos grandes ríos caudalosos que desembocan en el mar, estamos juntando a un gremio de empresarios para hacer inversiones que generen energía a través de la potencia azul o potencia osmótica”.“A través de Alternativas por México estoy impulsando este proyecto que le va a detonar una gran economía al estado de Veracruz, porque vamos a poder seguir exportando energía, pero estas energías limpias”.“Se tiene planteado que en el 2025 se tenga ya cerca de 35 mil megawatts o megavatios, instalados en infraestructura de energías limpias en el país. Veracruz va en la delantera con todo esto”.“Sí es cierto que ha habido grados de incertidumbre en el sector empresarial por el cómo se está regulando hoy en día. Yo les he dicho que no está mal, porque debemos regular el cómo subirnos a la red. Es necesario que se regule para que no todas las empresas extranjeras se lleven la energía del país. Que se regule y nos den más oportunidades a las empresas nacionales y sobre todo veracruzanas”.Dijo que vienen grandes oportunidades para Veracruz. “Veracruz es uno de los estados con más deficiencias energéticas en comunidades y nosotros generamos la mayor energía en el país. Además, las tarifas son altas y eso impide el desarrollo de la economía. En Alternativas por México estamos organizando traer energías focalizadas, energías a bajo coste para que se instalen empresas que generen grandes cantidades de empleo y se detone el desarrollo del estado de Veracruz”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund