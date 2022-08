Veracruz necesita evolucionar a cosas mejores: Julen Rementería

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, presentó este lunes tres ejes rectores que según él atenderán tres temas importantes para los mexicanos, como son la seguridad, salud y economía.Asimismo, argumentó que estos asuntos trascienden al PAN y que incluso políticos afiliados al partido del Gobierno opinan que las cosas no van bien y que hay que buscar una reformación, más que una transformación, para hacer que Veracruz evolucione “hacia mejores cosas”.“Proponemos que haya 3 ejes rectores, los hemos denominado ‘Las 3 S’ que son solvencia económica, salud y seguridad. Y con eso decirle a la gente que esto no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión que trasciende al PAN en dónde hay de otros partidos e incluso militantes del partido del Gobierno que sienten que las cosas no van bien y que hay que buscar que haya mejora, innovación para que las cosas se pongan en ruta y podamos que esto que han hecho con la transformación, que más bien es una reformación, para que podamos hacer una evolución hacia cosas mejores para Veracruz”, comentó.Sobre la seguridad, refirió que cada día en Veracruz la situación es peor, ya que “las historias de hoy rebasan a las noticias de ayer”.Calificó esto como una desgracia para Veracruz, pues su población vive en la zozobra, preocupación y vive angustiada, pues dijo que junto con el tema económico, son los principales tópicos de mayor preocupación en las encuestas.Asimismo, consideró que hay riesgo de que nuevamente Veracruz caiga en subejercicio presupuestal, “en lo particular hablar por ejemplo del tema de recursos, lamentablemente vemos que va encaminado otra vez al cierre de este año, ya está concluyendo agosto, vamos a concluir. Hasta la fecha tenemos 5 mil 754 millones de ejercicio no hecho, recursos que han llegado y que no se han invertido”, comentó.También señaló que estos recursos deberían invertirse en los programas del Gobierno que tienen destinados en su programa operativo anual y con ello se aseguren los beneficios en dependencias como Espacios Educativos, Comisión del Agua, SIOP, Desarrollo Agropecuario, SEDESOL, Vivienda, Salud, DIF, ente otros.Rementería declaró que si no se ocupa dicho recurso para los distintos programas y se devuelve lastiman a todos los veracruzanos, “estamos buscando que esto cambie, que se descubra y que se pueda invertir”, dijo.