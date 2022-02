Veracruz no llegará ni a semáforo amarillo en la cuarta ola: Cuitláhuac García

La vacunación contra COVID-19 ha generado buenos resultados en Veracruz, ya que un alto porcentaje de la población está inoculada, situación que permitió que la entidad haya transitado en semáforo verde durante la cuarta ola, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien reconoció la respuesta de los veracruzanos.En ese tenor, el Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró el llamado a recibir el biológico a quienes les corresponde aplicarse el refuerzo, así como aquellos rezagados que aún no tienen ninguna dosis.“Veracruz en esta cuarta ola no llegara ni siquiera al amarillo, pasamos toda la cuarta ola en verde, ya viene el descenso, pero hay que seguirse cuidando, eso se ha logrado gracias a la conciencia de la población que no ha dejado de vacunarse, esperar el momento”, resaltó.Asimismo, García Jiménez mencionó que está abierto el registro para el sector de población de 18 años en adelante, en tanto continúa la vacunación para 30 años en adelante y donde mencionó que se aplicará su refuerzo como rezagado una vez que la mayoría de ciudadanos haya recibido su dosis.“Tomamos el sector de 18 a 30. Yo agradezco a la población que entendió bastante bien aquí en Veracruz que había que vacunarse, que había que aplicarse las primeras dosis, las segundas dosis y ahora la de refuerzo. Yo mismo me he comprometido a que voy a esperar mi vacuna con paciencia a que la gran mayoría de la población ya tenga la de refuerzo, yo ya tengo mis vacunas, pero me falta la de refuerzo ya la tenga ahora con los de 18 y más como rezagado por ahí me voy anotar para vacunarme la de refuerzo, pero que primero que toda la población tenga esa garantía que tiene a la mano la vacuna”, apuntó.De igual modo, sostuvo que en Veracruz se mantienen apegados al Plan Nacional de Vacunación, donde la Federación anunció hace una semana que se cuenta con las dosis necesarias para las aplicaciones de refuerzo en toda la población del país, incluido Veracruz.