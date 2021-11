A más de 3 meses del impacto del huracán Grace en Veracruz, a la fecha el Gobierno del Estado continúa esperando los recursos de la Federación para comenzar las obras en las vías de comunicación que quedaron afectadas y cuyos daños que ascienden a mil 264 millones de pesos.El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, reconoció que incluso el Gobierno estatal analiza echar mano del Programa Operativo Anual (POA) para “solucionar esas fallas o esos eventos que ocasionó el huracán Grace”.“Ya trabajamos con la SCT y con SEDATU y andamos alrededor de los mil 200 millones de pesos para atender esos eventos que hubo y bueno ya nada más estamos esperando que nos mande ese dinero la Federación o nosotros agarrar de nuestro POA y solucionar esas fallas o esos eventos que ocasionó el huracán Grace (…).“Ya hizo el levantamiento, tenemos el monto total y estamos esperando ver de dónde se va a sacar el recurso y se solucionarán esas obras”, expuso el titular de la SIOP.Cabe recordar que el ciclón tocó tierra en la entidad desde el pasado 21 de agosto, generando afectaciones en 43 municipios. Cuestionado sobre el tema por la diputada del PAN, Verónica Pulido Herrera, el funcionario señaló que en su informe enlistó las acciones implementadas tras el desastre natural.Aludió que se generó apoyo con maquinaria y personal en 6 municipios, siendo Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coacoatzintla, Ilamatlán, Mixtla de Altamirano, Texcatepec y Xalapa principalmente para retiro de material para liberar vialidades.En su informe ante la comisión de Comunicaciones, el secretario señaló que la SIOP ha participado en el protocolo de evaluación de daños con la Secretaría de Protección Civil, la SCT y la SEDATU, por lo que está en trámite la autorización mil 264 millones de pesos para realizar 148 acciones de reconstrucción en la red carretera y 19 millones para 17 acciones dirigidas a reparar daños en vialidades urbanas.Apuntó que a la par se atienden y da seguimiento puntual a 13 obras producto de 3 declaratorias de desastres naturales del año 2020 en 6 municipios, mismas que serán solventadas a través del Fideicomiso de Protección Civil para la atención de desastres naturales y otros siniestros del Estado de Veracruz, por el orden de 150.7 millones de pesos.“Así mismo, se están reconstruyendo 223.1 kilómetros carreteros, en los municipios de Agua Dulce, Las Choapas, Minatitlán y Moloacán, tramos afectados en años anteriores. El recurso utilizado para estas 32 obras, de las cuales mencione algunas anteriormente, tiene su origen en un convenio de coordinación con el Gobierno Federal vía la SCT”.En cuanto al tema de las licitaciones de obras, el secretario indicó que hasta la fecha han comenzado los procesos de 300 contratos de obra durante 2021, de los cuales 87 fueron por medio de Invitación a cuando menos empresas a nivel federal.Además, indicó que 68 por medio de Invitación a cuando menos tres empresas a nivel estatal; 52 por Licitación Pública Nacional; 18 por Licitación Pública Estatal y 75 contratos por adjudicación directa.“Cabe resaltar que 299 contratos fueron asignados a empresas constructoras veracruzanas. Solo 1 para empresa foránea. Mil 405 empresas constructoras han participado hasta la fecha en estos procesos licitatorios”.Cuestionado sobre las pésimas condiciones en que se encuentran vías estatales, el secretario argumentó que esto se debe a la falta de recursos para atender los 7 mil 500 kilómetros de carreteras de la entidad.“Si hiciéramos un ejemplo de que fuera un millón por kilómetro necesitaríamos 7 mil 500 millones para poder rehabilitar las carreteras y eso creo que apenas lo vamos a tener el tercer año y eso si costara un millón el kilómetro, que no cuesta un millón; necesitaríamos mucho dinero para poder rehabilitar todo.“Se está haciendo un esfuerzo para favorecer las que generan un impacto; economía, ganadería, pesca, todo eso; habría que ver si también está en ustedes pedir un poco más de recursos. Lo que necesitamos y nos da ni una décima parte de lo que necesitamos al año, sí está la verdad que muy difícil”.Durante la comparecencia el diputado del PT, José Luis Tehuintle Xocua, señaló que habitantes de la Sierra de Zongolica amagan con manifestarse ante la falta de acciones para reparar las vías dañadas por el huracán “Grace” en los municipios de Xoxocotla y Atlahuilco, sí como por la falta de una antena satelital en materia de comunicaciones.Hernández Gutiérrez señaló que se proyectan inversiones por 7 millones de pesos en la región, aunque para iniciar y concluir los proyectos se requiere un plazo de 90 días una vez que se concrete la licitación, quedando pendiente una obra en la zona Ocotlamanca-Atlahuilco.“La antena de Atlahuilco tengo el dato de que funciona al 100, peor como todas las que tenemos a cargo falta que se activen los 200 chips que se van a entregar sin costo al Ayuntamiento para que puedan tener ese servicio y será 4 G (…), pero la antena sí funciona”.Tehuintle Xocua aseveró que tiene información de que la antena no está funcionando, por ello pidió al funcionario una audiencia con el titular de la SIOP y los alcaldes electos.Respecto a las vías afectadas en el municipio de Misantla, el secretario afirmó que junto con el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, analizan una propuesta para la reparación de carreteras que se encuentran afectadas.El legislador, Othón Hernández Candanedo, hizo énfasis en la obra del circuito intrercolonias en la cabecera municipal por 8 millones de pesos, mencionando que se trata de una obra que se licitó y se declaró desierta pese al compromiso del Ayuntamiento de realizar acciones en materia de drenaje, mismas que el municipio sí efectuó y el Gobierno dejó a la mitad.Hernández Gutiérrez replicó que existe el esfuerzo de retomar dicha obra, así como hacer efectivas fianzas de 2 años en el caso de la carretera a Colipa, pues la empresa responsable está en vías de iniciar las reparaciones.Finalmente, Hernández Gutiérrez defendió la inversión superior a los 70 millones de pesos para la remodelación del Estadio de Béisbol Profesional "Beto Ávila", afirmando que dicha obra no puede considerarse un exceso porque reactiva el sector turístico en la conurbación de Veracruz y Boca del Río.“Esa obra no es nada más es para el equipo, podría decirse, eso ayuda mucho a toda la economía de la región; aparte que dio muchos empleos también cuando hay eventos ayuda a que circule el dinero.“En cuanto a restaurantes, hoteles y todo lo que lleva un partido de beisbol; aparte de que se va a ocupar también para eventos artísticos. No es un exceso esa inversión, veo que es una inversión normal, buena para una obra”:Respecto a la carretera Xalapa-Veracruz señaló que es una vía concesionada y se buscará a la empresa responsable, ya que debe dar mantenimiento “creo que la han descuidado un poco”.