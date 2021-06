Una vez concluido el cómputo de la elección de diputados federales, se puede proyectar que 6 veracruzanos llegarán a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, entre los que se encuentran el hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán; el exsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes, Rogelio Franco Castán, hoy preso; así como la exsíndica de Xalapa, Ivonne Cisneros Luján.



De acuerdo con la distribución de diputados plurinominales proyectada a partir de los resultados publicados por el Instituto Nacional Electoral, en la tercera circunscripción electoral (que incluye los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, y Yucatán), MORENA obtendrá 18 diputaciones plurinominales; el PRI, 7; el PAN, 5; el Partido Verde, 4; mientras que el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT, 2.



Por el partido MORENA, llegará a la Cámara de Diputados la ex síndica de Xalapa, Angélica Ivonne Cisneros Luján, quien actualmente funge como integrante de la Comisión de Encuestas de su partido.



Por parte del PAN, llegarán a San Lázaro como diputados plurinominales María del Carmen Escudero Fabre, exdiputada por Orizaba; así como Carlos Alberto Valenzuela González, vinculado al grupo de los Yunes, quien repetirá en el cargo.



Por parte del PRI, será la diputada federal por la vía plurinominal, la ex delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado y ex secretaria de Gestión Social de ese partido, Lorena Piñón Rivera, quien ocupa el cuarto lugar dentro de la lista de candidatos de representación proporcional.



Por cuanto al PRD, resultará electo como diputado federal por la vía plurinominal el ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, quien, como se sabe, fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad el pasado 13 de marzo del 2021, luego de que un elemento de la Policía Ministerial lo acusa de rasgarle una camiseta de 330 pesos, así como provocarle “miedo” que le ha causado un daño psicológico, hechos por los cuales un Juez de Control le impuso prisión preventiva por 8 meses, a pesar de que dicho delito no amerita prisión preventiva oficiosa. Por lo anterior, se desconoce si logrará ocupar el cargo. En caso de verse imposibilitado, su escaño sería ocupado por su suplente, Jesús Alberto Velázquez Flores, ex presidente estatal del partido.



Por el Partido Verde, que compitió en las pasadas elecciones en alianza con MORENA dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, alcanzará una diputación federal plurinominal Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien durante la campaña señaló que busca establecer en Veracruz “una nueva fidelidad”.